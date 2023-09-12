Black Recon запустит дроны-"комары" из боевой машины: что известно о технологии

Система разведки Black Recon поможет военным следить за ситуацией вокруг БТР, танков и другого транспорта. БПЛА могут в любой момент вернуться внутрь для зарядки.

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Компания Teledyne FLIR Defense продемонстрировала на выставке DSEI 2023 в Лондоне революционную систему Black Recon, которая позволяет запускать миниатюрные дроны прямо из военного транспорта для ведения разведки. Подробности разработчик сообщил на своем официальном сайте.

Система разведки Black Recon — это программа разработки, в которой представлен совершенно новый микробеспилотный дрон, предназначенный для того, чтобы выдерживать суровые условия путешествия вместе с пехотой и боевыми машинами. Сама система находится внутри прочного пускового ящика, установленного на транспортном средстве, и из этого ящика можно запускать до трех БПЛА одновременно во время миссии.

Самое любопытное в представленной концепции то, что после разведки маленький дрон должен самостоятельно вернуться к оператору, который находится в транспорте, и сесть на пусковую установку, используя запатентованную технологию для точного отслеживания, захвата и стыковки БПЛА — днем ​​или ночью, даже в плохую погоду. На своей базовой станции дроны автоматически перезаряжаются для следующей миссии.

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Миниатюрные дроны будут очень полезны для небольших групп солдат или боевых подразделений. С помощью дронов-комаров можно собирать информацию о проходимости местности, искать мины и самодельные взрывные устройства, проводить тщательный осмотр под мостами с использованием бортового освещения. А еще эти мини-дроны могут обходиться без сигнала GPS.

"Возможность запускать и возвращать БПЛА с транспортного средства за считанные секунды, не подвергая экипаж опасности, позволит боевым подразделениям поддерживать оперативный темп и использовать систему тогда, когда это необходимо больше всего – в динамичных, неопределенных и сложных условиях", — прокомментировал Джих Фен Лэй, исполнительный вице-президент и генеральный менеджер Teledyne FLIR Defense.

Ранее Фокус сообщал, что миниатюрные дроны Black Hornet помогают ВСУ в контрнаступлении. Небольшие размеры позволяют БПЛА незаметно следить за российскими войсками и направлять солдат в ближнем бою.