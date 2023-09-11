Эстонский беспилотный танк Type-X усилили дронами: на что способна система Quadbox (видео)

Модернизированная машина может запускать проводные беспилотники, выискивающие врагов прямо во время движения.

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Разработчик робототехники и автономных систем эстонской компании Milrem Robotics продолжают совершенствовать свою автономную платформу Type-X (RCV), совместив ее с необычной беспилотной системой Quadbox от Elistar (Франция). Как сообщает сайт UST, новинку покажут уже на лондонской выставке вооружений DSEI 2023.

Type-X совместим с Quadbox от Elistar — полностью автоматической системой наблюдения, которая всего за несколько секунд предоставляет военным вид с воздуха. Она состоит из проводного тактического БПЛА для разведки и ретранслятора связи, предназначенного для повышения ситуационной осведомленности в течение длительных периодов времени во время движения.

Vegvisir Remote MRSAS (система удаленного мониторинга и управления для распределенных систем) расширяет возможности принятия решений операторами Type-X, предоставляя им виртуальный обзор на 360 градусов с объединением датчиков EO/IR для обзора как на близком, так и на среднем расстоянии, а также возможности поражения целей в любых условиях. Она оптимизирована для более низкой пропускной способности при удаленном использовании и подключает оператора к цифровому хабу для взаимодействия и потребления цифровых данных.

Type-X вооружается боевым модулем среднего калибра Protektor от Konsberg, при этом башню можно менять в соответствии с конкретными потребностями различных боевых подразделений и оперативных задач на поле боя. Как альтернатива — модуль Cockerill II поколения с 25-мм или 30-мм пушкой Bushmaster или Nexter M811.

Как утверждают военные инженеры, Type-X RCV является органичной частью механизированных подразделений, которая может занимать наиболее опасные позиции и обеспечивать равную или превосходящую огневую мощь и тактическое применение по сравнению с традиционными боевыми машинами пехоты.

Он был разработан для автономной навигации на поле боя с системой управления человеком и искусственным интеллектом в качестве неотъемлемой части рабочего алгоритма. В Type-X Milrem Robotics также представляет функцию Indirect Drive, которая позволяет дистанционно управлять операциями на более высоких скоростях.

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