Морская пехота США показала новейший "дронолов" L-MADIS: чем он примечателен

Новая интегрированная система ПВО морской пехоты США использует бортовые системы радиоэлектронной борьбы и переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger для уничтожения дронов.

Корпус морской пехоты США модернизирует свою противовоздушную оборону, установив на системы Stinger и радар. Об этом сообщает Центр военной модернизации Warrior Maven.

Высокоскоростное уничтожение мобильных дронов, наведение на цель вражеских вертолетов и даже использование РЭБ для "глушения" роев атакующих дронов — вот лишь некоторые из оперативных преимуществ, которые получили новые системы противодействия беспилотникам.

По словам президента Центра Криса Осборна, корпус продолжает ускорять работу и создавать свою революционную интегрированную систему морской противовоздушной обороны — бортовой радар, систему РЭБ и вооружение-перехватчик, предназначенное для отслеживания и уничтожения вражеских дронов, вертолетов и низколетящих целей с неподвижным крылом во время движения в бою.

Эта система интегрированная и сочетает в себе легкую тактическую машину Oshkosh с датчиками, РЭБ, радаром, ракетами Stinger с турельным запуском и орудием прямой наводки, которая управляется дистанционно с боевого модуля.

Хотя Корпус по-прежнему сохранит некоторую тяжелую бронетехнику, основная ставка будет сделана на более легкое портативное противотанковое оружие, которое при поддержке дронов и многодоменных сетей, может оказывать разрушительное и крайне смертоносное воздействие. Кроме того, такое вооружение будет более мобильным, более быстрым, многодоменным и простым в развертывании.

Интегрированная система морской противовоздушной обороны выходит за рамки использования спешенных ручных зенитных ракет Stinger и превращается в средство противовоздушной обороны малой дальности, стреляющее на ходу. Она также включает в себя обширные средства РЭБ и противодроны C-UAV, предназначенные для атаки на ходу.

Напомним, 6 сентября стало известно, что США модернизируют собственную противовоздушную оборону. Российские и китайские ракеты за последние 20 лет существенно эволюционировали, поэтому США рассматривает вариант даже вернуть стационарное ПВО на объекты критической инфраструктуры.

Также мы писали о том, что в июле армия США испытала беспилотную систему, стреляющую ракетами по кораблям. Учения прошли в рамках модернизации морской пехоты США, так как в стране считают, что в гипотетическом военном конфликте будут использоваться именно беспилотные технологии.