Добывал разведданные для РФ: в Одессе мужчина хотел взломать телефон военной, — СБУ

По данным спецслужбы, подозреваемый сотрудничал со спецслужбами РФ и ранее, собирая разведданные о размещении систем ПВО в Одесской области.

Служба безопасности Украины задержала в Одессе мужчину, который якобы хотел "взломать" телефон украинской военной и передать информацию с него российским кураторам. Информация об этом появилась в Telegram-канале спецслужбы в среду, 13 сентября.

По данным следствия, мужчина искал "выход" на спецслужбы России, чтобы передавать им за вознаграждение важные сведения. Он даже обратился к администратору одного из пророссийских Telegram-каналов который распространяет данные о перемещении Сил обороны Украины.

Параллельно с этим украинец подыскивал себе первую "жертву". Ею стала украинская военная, которая приехала в Одессу из Краматорска, чтобы навестить своих близких, и временно остановилась у его жены. Узнав, что женщина — боец ВСУ, а ее муж — командир артиллерийского батальона на восточном фронте, подозреваемый решил взломать телефон украинки. Сам он этого делать не умел, поэтому ждал инструкций от кураторов.

Мужчина переписывался с российскими кураторами и готовился передать им важную информацию Фото: СБУ

Однако этому воспрепятствовали контрразведчики, которые и задержали мужчину. В ходе расследования они выяснили дополнительные подробности, оказывается подозреваемый ранее уже собирал разведданные о размещении систем ПВО в Одесской области, выясняя их местоположение у местных жителей. Сейчас фигуранту уголовного производства инкриминируют несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину.

Напомним, в конце июля СБУ задержала предателя на Кировоградщине. Российские спецслужбы завербовали жителя Донецкой области еще до начала полномасштабного вторжения. После 24 февраля 2022 года он начал выполнять вражеские задачи.

А в конце апреля стало известно, что за госизмену будут судить врача из Мариуполя, который выдал оккупантам тяжело раненых украинских бойцов. Во время боев за Мариуполь в "Областную больницу интенсивного лечения" попали 7 бойцов ВСУ с тяжелыми ранениями. Чтобы скрыть этот факт, медперсонал переодел их в гражданское, но при обходе один из врачей "сдал" бойцов российским оккупантам.