Выдала оккупантам тяжело раненых бойцов ВСУ: за госпредательство будут судить врача из Мариуполя (фото)

Во время боев за Мариуполь в "Областную больницу интенсивного лечения" попали 7 бойцов ВСУ с тяжелыми ранениями. Чтобы скрыть этот факт, медперсонал переодел их в гражданское, но при обходе один из врачей "сдал" бойцов российским оккупантам.

Related video

Врача из Мариуполя будут судить за то, что выдала российским оккупантам тяжело раненых украинских защитников, которых спасали медики больницы. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Донецкая областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданки Украины по факту госизмены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Следствием установлено, что в марте 2022 г. российские войска во время оккупации города захватили здания коммунального некоммерческого предприятия "Областная больница интенсивного лечения г. Мариуполя". В тот момент там с ранениями находились не менее 7 военнослужащих ВСУ.

Чтобы оккупанты не догадались, что это украинские защитники, медперсонал больницы переодел их в гражданское.

Впрочем, врач-офтальмолог отделения микрохирургии глаза, которая поддерживала действия РФ в Украине, указала оккупантам на раненых бойцов ВСУ во время медицинского обхода.

Оккупанты забрали бойцов в плен, где потом над ними физически и морально издевались.

Напомним, что СБУ разоблачила российского агента, которой оказалась председатель Полтавского районного суда. Женщину завербовала ФСБ России для проведения разведывательно-подрывной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе журналистка украиноязычного городского телеканала Ксения Мисюревич пошла работать на оккупантов на "новом" телеканале.