Видала окупантам тяжко поранених бійців ЗСУ: за держзраду судитимуть лікарку з Маріуполя (фото)

Під час боїв за Маріуполь до "Обласної лікарні інтенсивного лікування" потрапили 7 бійців ЗСУ з важкими пораненнями. Щоб приховати цей факт, медперсонал перевдягнув їх у цивільне, але під час обходу одна з лікарок "здала" бійців російським окупантам.

Related video

Лікарку з Маріуполя судитимуть за те, що видала російським окупантам важко поранених українських захисників, яких рятували медики лікарні. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Донецька обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно громадянки України за фактом держзради (ч. 2 ст. 111 КК України). Слідством встановлено, що у березні 2022 року російські війська під час окупації міста захопили будівлі комунального некомерційного підприємства "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполя". В той момент там з пораненнями перебували не менше 7 військовослужбовців ЗСУ.

Аби окупанти не здогадалися, що то українські захисники, медперсонал лікарні перевдягнув їх у цивільне.

Втім, лікарка-офтальмолог відділення мікрохірургії ока, яка підтримувала дії РФ в Україні, вказала окупантам на поранених бійців ЗСУ під час медичного обходу.

Окупанти забрали бійців у полон, де потім з них фізично і морально знущалися.

Нагадаємо, що СБУ викрила російську агентку, якою виявилась голова Полтавського районного суду. Жінку завербувала ФСБ Росії для проведення розвідувально-підривної діяльності.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі журналістка україномовного міського телеканалу Ксенія Місюревич пішла працювати на окупантів на "новому" телеканалі.