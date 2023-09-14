Запускать БПЛА стало еще легче: как работает новая система спутниковой связи Gotonomi

Небольшой модуль легко устанавливается на беспилотники, чтобы обеспечивать быстрое и бесперебойное соединение, он работает как с 4G, так и с GPS-сигналами.

Разработчики из компании Gotonomi на прошлой неделе в рамках выставки Commercial UAV Expo представили миниатюрный геостационарный модуль спутниковой связи для БПЛА, который помещается на ладони. Об этом сообщает сайт Inside Unmanned Systems.

Устройство предлагается как универсальный модуль, подключаемый по принципу "включил и забыл", и его можно даже сконфигурировать в зависимости от размера, веса и мощности, необходимых для беспилотных систем. Небольшой интегрированный блок содержит радио, модем и всенаправленную антенну. Устройство работает в диапазоне L и может включать высокоскоростную сотовую связь 4G. Модуль полностью совместим с GPS и коммерческой сетью связи Viasat Velaris, разработанным для БПЛА и работающим на базе спутниковой сети Elera.

Инженеры утверждают, что создание модуля стало возможным только благодаря совместному труду специалистов Кембриджа и британских операторов связи TTP и Viasat. В компании TTP отметили, что благодаря гибридному подключению пользователи получают преимущество высокоскоростной связи 4G с низкой задержкой, подкрепленной устойчивым спутниковым соединением практически в любой точке планеты. Бесперебойную связь также обеспечиваает интеллектуальная маршрутизация данных.

"Здесь на выставке мы представляем этот новый бренд и хотим, чтобы название бренда было известно, чтобы люди знали, что мы можем создавать подобные продукты здесь и сейчас", — сказал Эндрю Фелл из TTP.

Так выглядит модуль Gotonomi внтури Фото: Gotonomi

Компания вместе с партнерами уже проводит летные испытания в Европе и США, предоставляя им оборудование и поддержку для полетов.

"Сейчас мы работаем буквально над десятком проектов одновременно, а на следующий год у нас более грандиозные планы. Правда негативно сказывается малое количество персонала и глобальные проблемы с поставками электронных компонентов", — сказал Фелл. "Ситуация понемногу улучшается, но нам все еще трудно", — добавил он.

Ранее Фокус рассказывал, как военные готовятся сражаться без спутниковой связи. Армия США предвидит конфликты, где солдатам придется воевать без современных систем навигации, но уже ищет альтернативные технологии передачи данных.