Инженеры придумали плавучую электростанцию-неваляшку: почему это выгодно (видео)

Новая турбина стоит дороже обычных, но может работать даже при очень сильных порывах ветрах и не нуждается в частых ремонтах.

Инженеры компании Touchwind представили концепцию однолопастной ветряной турбины, которая плавает в море и меняет наклон в зависимости от скорости ветра, что значительно упрощает производство электроэнергии. Об этом сообщает Recharge News.

Большинство ветряных вышек строят относительно недалеко от берега, чтобы их можно было прикрепить ко дну, но подобная концепция ветряка-неваляшки позволяет транспортировать турбину на далекое расстояние в глубокое море или океан. По словам разработчиков, изготовление этой огромной двойной лопасти должно стоить примерно на 30% дороже, чем трехлопастные конструкции, зато здесь более простой механизм вращения, скорость сборки и дешевизна эксплуатации.

Там, где большинству стандартных турбин необходимо отключаться при скорости ветра выше 25 м/сек (90 км/ч), эта турбина рассчитана на скорости ветра более 70 м/сек (или 252 км/ч). Чем меньше времени простоя турбины — тем больше продуктивных часов и больше энергии. Каждая такая турбина способна вырабатывать 12 МВт энергии, и ее также легко отбуксировать на площадку и прикрепить к заземляющий анкер и кабель вывода электроэнергии для установки.

Схема работы турбины относительно проста. Лопасть крепится к мачте под небольшим углом вверх. При низкой скорости ветра мачта наклоняется вверх, и лопасть фактически удерживается над водой с помощью свисающего буя. Но когда скорость ветра усиливается и лопасть начинает быстро вращаться, она развивает подъемную силу, подобно несущему винту вертолета, и начинает тянуть мачту в вертикальное положение.

Инженеры утверждают, что такую турбину можно легко собрать и отбуксировать Фото: Touchwind

Таким образом, при высокой скорости ветра ветряк прилегает почти ровно к горизонту, что значительно ограничивает способность ветра вращать его быстрее. И когда это происходит, буй поднимается из воды, становясь балластным грузом, препятствующим подъему основной лопасти, помогая уменьшить нагрузку на якоря морского дна. Как и многие другие плавучие конструкции, ветряк не зависит от направления набегающего ветра и будет пассивно плавать, чтобы всегда ориентироваться в оптимальном направлении.

Компания Touchwind уже завершила производство прототипов как наземных, так и плавучих платформ в небольших масштабах и начинает расширять испытания благодаря новым инвестициям японской судоходной компании Mitsui OSK Lines.

Ранее Фокус рассказывал, что инженеры разработали новый тип плавучих ветряков. Эти ветряные платформы обеспечивают идеальный баланс между затратами на строительство и сложностями в реализации проекта.