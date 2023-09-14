Не помог даже мангал: на Донбассе FPV-дрон разделался с вражеским танком Т-72Б3 (видео)

Результативную атаку с помощью беспилотника-амикадзе украинский оператор совершил неподалеку поселка Керменчик Донецкой области на Старомлиновском направлении.

Бойцы 74-го отдельного разведывательного батальона с помощью дрона-камикадзе поразили российский танк Т-72Б3. Видео с работой FPV-беспилотника разместил в своем Telegram-канале спортсмен и волонтер Александр Скарлат в среду, 13 сентября.

"Бой" украинского беспилотного летательного аппарата с крафтовым именем "Taras 2023" против танка оккупантов произошел неподалеку от поселка Керменчик Донецкой области (на Старомлиновском направлении). Сначала беспилотник-камикадзе залетел несколько дальше, чем находилась его цель. Но тогда оператор БПЛА скорректировал его направление и FPV-дрон врезался в танк. Военная техника россиян вспыхнула и за несколько секунд из нее повалил густой черный дым. При этом над башней технике возвышался "мангал" — защитная конструкция, которая как раз и должна была уберечь слабые места танка от поражения дронами.

Что известно о танке Т-72Б3, который уничтожил дрон

Это российский основной боевой танк семейства Т-72. Модификация Т-72Б3 разработана в качестве массовой и экономичной альтернативы основному танку Т-90А до получения Вооруженными силами Российской Федерации танков нового поколения, Т-14. На танк установлен многоканальный прицел ПНМ "Сосна-У", в состав которого входит автомат сопровождения цели (АСЦ) и тепловизионный канал с камерой Thales Catherine FC. Гусеничные траки, традиционные для семейства Т-72, заменены на новые с параллельным шарниром для улучшения эксплуатационных характеристик и увеличения ресурса. Орудие представляет собой 125-мм гладкоствольную пушку 2А46М-5 с улучшенной баллистикой и ресурсом.

Этот танк стоит на вооружении России, Беларуси и Сирии. Кроме того, по состоянию на 2023 год у Вооруженных сил Украины было как минимум 185 трофейных единиц этой бронетехники.

Напомним, несколькими днями ранее РФ приступили к испытаниям безэкипажного танка Т-72 "Штурм". Программа испытаний предусматривает проведение стрельб по различным мишеням с упором на использование основного вооружения робота — 125-мм пушки с укороченным стволом.

А в начале марта 2023 года бойцы ВСУ впервые уничтожили танк Т-72Б3 образца 2022 года. С ноября 2022 года в РФ начали делать танки Т-72Б3 на основе опыта в "спецоперации". Среди изменений — рискованное бронирование башни и ухудшение оптики из-за санкций.