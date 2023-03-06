Бойцы ВСУ впервые уничтожили танк Т-72Б3 образца 2022 года: в чем особенности (видео)

С ноября 2022 года в РФ начали делать танки Т-72Б3 на основе опыта в "спецоперации". Среди изменений — рискованное бронирование башни и ухудшение оптики из-за санкций.

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Бойцы вооруженных сил Украины впервые уничтожили российский танк Т-72Б3 образца 2022 года в районе Марьинки. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

В районе Марьинки Донецкой области зафиксированы первые потери танков Т-72Б3 образца 2022 года — один был уничтожен с возгоранием боекомплекта, а второй был поврежден и брошен ВС РФ.

В чем особенности модернизации танка Т-72Б3 образца 2022 года?

В ноябре 2022 года российские СМИ показали сюжет о модернизации танка Т-72Б3 на предприятии "Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. Модернизация затронула несколько мест:

бронирование;

средства прицеливания;

гусеницы.

Модернизация 2022 года отмечается наличием дополнительным бронированием надгусеничных полок (№1 на картинке) и дополнительными блоками динамической защиты (ДЗ) на башне (№2, 3). В "Милитарном" отмечают, что расположение блоков ДЗ способно повредить ствол орудия при детонации. Также на многоканальном прицеле добавили ручной механизм открытия бронированных шторок (№4). Раньше нужно было откручивать их вручную перед каждым боем.

[ + – ] Основные механизмы модернизации

Вместе с тем в Defense Express пишут, что вместо многоканального прицела "Сосна-У" устанавливают более простой прицел 1ПН-96МТ-02. Причиной замены прицела называют западные санкции, в "Сосне-У" была французская тепловизионная матрица производства Thales. Это сокращает дальность обнаружения с заявленных 5 до 2-3 км.

[ + – ] Эшелон танков Т-72Б3 образца 2022 года

1ПН-96МТ-02 первоначально разрабатывался для БТРов и БМП, а в танки их устанавливали при бюджетной модернизации. Также в модернизацию образца 2022 года не устанавливают датчик ветра.

Напомним, 8 февраля СМИ рассказали о том, как ВСУ затрофеили российский танк Т-72Б3 в ходе боев в Донецкой области.

4 ноября стали известны особенности бронирования танка Т-72Б3 образца 2022 года.