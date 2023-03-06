Бійці ЗСУ вперше знищили танк Т-72Б3 зразка 2022 року: у чому особливості (відео)

З листопада 2022 року в РФ почали робити танки Т-72Б3 на основі досвіду в "спецоперації". Серед змін — ризиковане бронювання башти та погіршення оптики через санкції.

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Бійці збройних сил України вперше знищили російський танк Т-72Б3 зразка 2022 року у районі Мар'їнки. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

У районі Мар'їнки Донецької області зафіксовано перші втрати танків Т-72Б3 зразка 2022 року — один був знищений із загорянням боєкомплекту, а другий був пошкоджений та кинутий ЗС РФ.

У чому особливості модернізації танка Т-72Б3 зразка 2022 року?

У листопаді 2022 року російські ЗМІ показали сюжет про модернізацію танка Т-72Б3 на підприємстві "Науково-виробнича корпорація Уралвагонзавод" у Нижньому Тагілі. Модернізація торкнулася кількох місць:

бронювання;

засоби прицілювання;

гусениці.

Модернізація 2022 року відзначається наявністю додаткового бронювання надгусеничних полиць (№1 на зображенні) та додатковими блоками динамічного захисту (ДЗ) на башті (№2, 3). У "Мілітарному" зазначають, що розташування блоків ДЗ здатне пошкодити ствол зброї при детонації. Також на багатоканальному прицілі додали ручний механізм відкриття броньованих шторок (№4). Раніше треба було відкручувати їх уручну перед кожним боєм.

[ + – ] Основні механізми модернізації

Водночас у Defense Express пишуть, що замість багатоканального прицілу "Сосна-У" встановлюють простіший приціл 1ПН-96МТ-02. Причиною заміни прицілу називають західні санкції, у "Сосні-У" була французька тепловізійна матриця виробництва Thales. Це скорочує дальність виявлення із заявлених 5 до 2-3 км.

[ + – ] Ешелон танків Т-72Б3 зразка 2022 року

1ПН-96МТ-02 спочатку розроблявся для БТРів та БМП, а в танки їх встановлювали за бюджетної модернізації. Також у модернізацію зразка 2022 року не встановлюють датчик вітру.

Нагадаємо, 8 лютого ЗМІ розповіли про те, як ЗСУ затрофеїли російський танк Т-72Б3 під час боїв у Донецькій області.

4 листопада стали відомі особливості бронювання танка Т-72Б3 зразка 2022 року.