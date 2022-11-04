В РФ змінюють бронювання танка Т-72Б3 на досвіді вторгнення в Україну (фото)

На танковому заводі посилюють бронювання в районі маски зброї та над гусеницями для більшого захисту від протитанкових ракет.

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Російське оборонне підприємство "Уралвагонзавод" почало додатково бронювати танки Т-72Б3. Про це повідомляє Defense Express.

У Росії почали додатково посилювати частину біля маски гармати танка Т-72Б3. Імовірно, таке саме буде і на інших російських танках Т-90 і Т-80 під час відновлювальних робіт. У репортажі пропагандистів із цехів "Уралвагонзаводу" добре видно нарощування бронювання біля гармати на башті.

[ + – ] Маска зброї тепер не має порожнеч

На російських танках праворуч від маски зброї є досить велика зона, яка не захищена динамічним захистом як більшість башти. При цьому на фото видно якийсь контейнер, який схожий на елементи динамічного захисту "Контакт-1". Однак це точно не ДЗ, оскільки його детонація при влучанні снаряда може пошкодити ствол танка. Тому автори припускають, що у частині маски зброї перебувають елементи пасивного захисту типу NERA. Це один із видів захисту від кумулятивних снарядів.

[ + – ] На "базовій" версії Т-72Б3 гармата має порожню зону без динамічного захисту

Також на танки ставлять додатковий захист на гусениці танків від гранатометів та автоматичних гармат. При цьому російські війська вже самі "модернізують" танки. Вони встановлюють в районі маски зброї та на гусениці елементи динамічного захисту, що, як кажуть, може бути небезпечним для зброї.

Нагадаємо, ЗСУ затрофеїли російські високоточні боєприпаси по $40 тис за одиницю.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ почали використовувати "біатлонні" Т-72Б3 в процесі вторгнення в Україну.