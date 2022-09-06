ЗС РФ почали використовувати "біатлонні" Т-72Б3 під час вторгнення в Україну (фото)

Для танкового біатлону в РФ випустили обмежену партію танків Т72Б3М із потужнішим двигуном, новим панорамним прицілом і автоматичною коробкою передач.

Російські танки почали використовувати модифікований танк Т-72Б3, створений для танкового біатлону. Про це повідомляє аналітик Foreign Policy Research Institute Роб Лі.

Аналітик звернув увагу на відео російських солдатів, які показували свою техніку. В кадр потрапив танк Т-72Б3 зразка 2014 року, який зробили спеціально для танкового батальйону. Його використовують бійці з 5-ої гвардійської Тацинської танкової бригади ЗС РФ. Її пункт дислокації розташований у Бурятії.

Танковий біатлон проводять у РФ. На ньому учасники дружніх країн змагаються на російській техніці. Для цього створили декілька Т-72Б3М. Основна відмінність біатлонного варіанта від звичайного полягає у двигуні потужністю 1160 кінських сил (1130 у базовій версії зразка 2016 року) й автоматичній коробці передач.

Також біатлонний варіант танка оснащений новим панорамним прицілом командира з лазерним далекоміром і тепловізором. Його вмонтували в задню частину вежі.

Ідентифікувати танк вдалося завдяки характерній абревіатурі "УВЗ" — це Уралвагонзавод. На ньому й виготовляють усі російські танки.

Нагадаємо, в РФ заявили, що ЗСУ використовують німецькі танки Leopard для контрнаступу на півдні України. Міноборони України висміяли ЗС РФ за такі заяви, адже рішення про передачу німецьких танків в українську армію немає.