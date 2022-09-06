ВС РФ начали использовать "биатлонные" Т-72Б3 в ходе вторжения в Украину (фото)

Для танкового биатлона в РФ выпустили ограниченную партию танков Т72Б3М с более мощным двигателем, новым панорамным прицелом и автоматической коробкой передач.

Российские танки начали использовать модифицированный танк Т-72Б3, созданный для танкового биатлона. Об этом сообщает аналитик Foreign Policy Research Institute Роб Ли.

Аналитик обратил внимание на видео российских солдат, которые показывали свою технику. В кадр попал танк Т-72Б3 образца 2014 года, который сделали специально для танкового батальона. Его используют бойцы из 5-й гвардейской Тацинской танковой бригады ВС РФ. Ее пункт дислокации находится в Бурятии.

Танковый биатлон проводится в РФ. На нем участники дружных стран соревнуются на российской технике. Для этого было создано несколько Т-72Б3М. Основное отличие биатлонного варианта от обычного заключается в двигателе мощностью 1160 лошадиных сил (1130 в базовой версии образца 2016 года) и автоматической коробкой передач.

Также биатлонный вариант танка оснащается новым панорамным прицелом командира с лазерным дальномером и тепловизором. Его вмонтировали в заднюю часть башни.

Идентифицировать танк удалось благодаря характерной аббревиатуре "УВЗ" — это Уралвагонзавод. На нем и изготавливают все российские танки.

Напомним, в РФ заявили, что ВСУ используют немецкие танки Leopard для контрнаступления на юге Украины. Минобороны Украины высмеяли ВС РФ за такие заявления ведь решения о передаче немецких танков в украинскую армию нет.