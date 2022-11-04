В РФ меняют бронирование танка Т-72Б3 на опыте вторжения в Украину (фото)

На танковом заводе усиливают бронирование в районе маски орудия и над гусеницами для большей защиты от противотанковых ракет.

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Российское оборонное предприятие "Уралвагонзавод" начала дополнительно бронировать танки Т-72Б3. Об этом сообщает Defense Express.

В России начала дополнительно усиливать область возле маски орудия танка Т-72Б3. Предположительно, такое же будет и на других российских танках Т-90 и Т-80 в ходе восстановительных работ. В репортаже пропагандистов из цехов "Уралвагонзавода" хорошо видно наращивание бронирование возле орудия на башне.

[ + – ] Маска орудия теперь не имеет пустот

На российских танках справа от маски орудия есть довольно большая зона, которая не защищена динамической защиты как основная часть башни. При этом на фото виден некий контейнер, который схожий с элементами динамической защиты "Контакт-1". Однако это точно не ДЗ так как ее детонация при попадании снаряда может повредить ствол танка. Поэтому авторы предполагают, что в области маски орудия находятся элементы пассивной защиты типа NERA. Это один из видов защиты от кумулятивных снарядов.

[ + – ] На "базовой" версии Т-72Б3 у орудия есть пустая зона без динамической защиты

Также на танки ставят дополнительную защиту на гусеницы танков от гранатометов и автоматических пушек. При этом российские войска уже сами "модернизируют" танки. Они устанавливают в районе маски орудия и на гусеницы элементы динамической защиты, что как говорилось, может быть небезопасным для орудия.

Напомним, ВСУ затрофеили российские высокоточные боеприпасы по $40 тыс за единицу.

Ранее сообщалось, что ВС РФ начали использовать "биатлонные" Т-72Б3 в ходе вторжения в Украину.