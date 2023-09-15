Сливал данные: в Москве задержали сотрудника компании-производителя БПЛА, — росСМИ

Программисту, который работал с разработчиками беспилотников "Орион", "Гелиос" и "Гром", грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

В России задержали 36-летнего Евгения В. — программиста компании "Крондштат", которая производит беспилотники — за "слив" секретных данных в интернет. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщили российские медиа SHOT и Baza.

По данным средств массовой информации, 36-летний мужчина устроился в компанию программистом в августе 2022 года. Евгения подозревают в том, что он копировал информацию компании, котора являлась коммерческой тайной. Также айтишник публиковал в Интернете пароли к учетным записям коллег.

Как полагает следствие, программист, находясь за рабочим компьютером, заходил на сайт Github (платформа для хостинга IT-проектов и совместной разработки, — ред.) и делился там закрытой информацией, которая относится к критической инфраструктуре России.

Мужчину задержали еще 12 сентября. В отношении программиста возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ лицом с использованием своего служебного положения". Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Пока программист находится под подпиской о невыезде.

Что известно о компании "Крондштат"

Компания — лидер российской промышленности в области создания высокотехнологичных беспилотных авиационных комплексов тяжелого класса с более чем 10-летним опытом разработки, изготовления и эксплуатации беспилотных систем. Это компания полного цикла, где проходят все этапы создания беспилотных авиационных комплексов — от их проектирования до испытаний и сертификации, создания наземных компонентов комплексов с БПЛА, разработки программного обеспечения разного уровня, создания и внедрение технологических процессов изготовления БПЛА и сервисного обслуживания комплексов. Компания имеет собственное производство и летно-испытательный комплекс.

Сотрудники компании работают, в том числе и над созданием таких беспилотных систем ударного и разведывательного назначения различных классов, как "Орион", "Гелиос" и "Гром".

Напомним, в апреле СМИ писали о том, что к утечке данных Пентагона причастен геймер. Страница, на которой публиковались разведданные, называлась "Медведь против свиней". Участник под псевдонимом OG делился с собеседниками секретной информацией, которую приносил "с работы на военной базе".

Отметим, что в декабре 2022 года Госдума РФ обязала таксистов "сливать" базу данных по требованию ФСБ. Согласно закону, будет создана федеральная государственная информационная система легковых такси, к ее базе данных российские спецслужбы будут иметь полный доступ.