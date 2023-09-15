Солдаты будут общаться силой мысли и избавятся от страха: помогут мозговые имплантаты

Ученые Пентагона много лет работают над особой программой, которая позволит бойцам мысленно управлять дронами, общаться и бороться с посттравматическим синдромом с помощью имплантатов.

Следующее поколение американских солдат может быть оснащено мозговыми имплантатами, которые дадут им возможность общаться силой мысли, управлять беспилотниками, а так же избавят любой боязни и помогут справляться с посттравматическим синдромом. Об этом в большой статьей за 28 июля посвященной мозговым имплантатам и их применению в армии пишет портал Military.

Одним из участников особой программы является Джефри Линг, который будучи молодым военным врачом в Афганистане, часто видел пациентов, с оторванными конечностями. Когда он вернулся, то присоединиться к Агентству перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARP), где он основал революционную программу протезирования, которая привела к созданию управляемым мозгом человеческого протеза руки и кисти.

Однако вскоре исследователи поняли, что та же технология может быть использована для создания мозговых имплантатов, которые улучшат боевые действия солдат. Еще в 2013 году DARPA запустило программу "Восстановление активной памяти" с целью "разработки полностью имплантируемого нейронного интерфейса с замкнутым контуром, способного восстановить нормальную функцию памяти у военнослужащих, страдающих от последствий черепно-мозговой травмы или заболевания". К 2018 году ученые Пентагона вместе с исследователями из Университета Южной Калифорнии уже работали с имплантатами для пациентов с эпилепсией, что привело к хорошим результатам.

В 2019 году Командование по развитию боевых возможностей армии США прогнозировало, что к концу десятилетия технологии улучшения мозга, включая мозговые имплантаты, могут стать обычным явлением.

"Ожидается, что по мере развития этой технологии к 2030 году специальные операторы будут использовать нейронные имплантаты для улучшения работы машин и людей. В число этих операторов войдут команды спецназа, военные пилоты, операторы БПЛА и другие подразделения", — говорится в их отчете.

Это означает, что всего через несколько лет США смогут подключить свои войска, пилотов и специальных операторов к технологиям с использованием мозговых имплантатов. Издание утверждает, что морские котики, армейские "зеленые береты", бойцы специального назначения ВВС и рейдерский полк морской пехоты уже экспериментируют с электрическим моделированием мозга.

Один анонимный офицер армейского спецназа утверждает, что все это является частью создания "более смертоносного преимущества". Один из офицеров на условиях анонимности рассказал журналистам, что солдат очень привлекает способность имплантатов влиять на центры страха — избавлять бойцов от боязни идти в бой или стресса.

Но хотя технология мозговых имплантатов развивается, некоторые медицинские исследователи предупреждают, что мы не до конца понимаем, к каким последствиям это может привести.

"Мозг, по иронии судьбы, является самой сложной и наименее изученной технологией из всех существующих, и это фундаментальная проблема и возможность, с которой мы здесь боремся, — сказал Питер Сингер, исследователь армии 21-го века — На данный момент технология слишком нова, чтобы ее можно было безопасно реализовать. Когда дело доходит до испытаний на солдатах, также поднимаются этические проблемы".

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