Морской беспилотник SD 1045 пережил ураган и попал в Книгу рекордов Гиннесса (видео)

12 морских беспилотников Explorer SD 1045 сейчас исследуют поверхность океанов, помогая выяснять причины появления ураганов и предупреждать о них.

Автономная морская беспилотная платформа Saildrone Explorer SD 1045 удостоилась попасть в Книгу рекордов Гинесса как первая в мире платформа, которая измерила скорость ветра урагана, побывав в его эпицентре. Об этом сообщается на сайте компании-разработчика Saildrone.

Автономная лодка провела 24 часа внутри урагана "Сэм" 4-й категории, доставив первую в мире видеозапись изнутри сильного урагана, несущегося через Атлантический океан. Проходя через стену урагана, SD 1045 измерил скорость ветра в 203,22 км/ч, и этот показатель признали самым высоким в мире среди всех, зарегистрированных беспилотными надводными транспортными средствами.

Показания, которые передал Saildrone Explorer SD 1045 Фото: Saildrone

"Мы гордимся тем, что разработали морской беспилотник, способный работать в самых экстремальных погодных условиях на Земле и предоставлять данные, которые могут помочь улучшить понимание этих мощных штормов", — сказал основатель и генеральный директор Saildrone Ричард Дженкинс.

Сражаясь с мощными волнами и сильными ветрами со скоростью более 200 км/ч, автономный беспилотник SD 1045 не только выжил, но и собрал важные данные о физических взаимодействиях между океаном и атмосферой, которые показали, что соленость может сыграть роль в создании шторма. Эта платформа имеет длину 7 метров и парус высотой 5 метров, похожий на крыло самолета, который обеспечивает движение вперед. Подобные беспилотные платформы сегодня используются для мониторинга экстремальных погодных условий, таких как миссия NOAA Atlantic Hurricane, и оснащены более коротким и более прочным "ураганным" крылом, специально разработанным, чтобы противостоять условиям внутри тропического циклона.

Функционал морской платформы Saildrone Explorer SD 1045 Фото: Saildrone

Этим летом в гавань вернулась очередная платформа SD 1045, одна из 12 машин, задействованных в миссии 2023 года. Она дислоцируется у побережья Южной Каролины в особенно сложной зоне океана, где относительно мелководье сочетается с сильными теплыми течениями Персидского залива. Поток воды подпитывает проходящие в регионе бури. Национальный центр ураганов включил наблюдения SD 1045 в свой бюллетень от 30 августа, когда тропический шторм Идалия прошел над Южной Каролиной.

Технология крыльев Saildrone была вдохновлена ​​еще одним мировым рекордом — на суше. Основатель и генеральный директор Saildrone в течение 10 лет работал над тем, чтобы побить мировой рекорд скорости на суше для ветряных транспортных средств. После успешного достижения нового рекорда в 2009 году Дженкинс применил разработанную им инновационную технологию крыльевого паруса в автономном парусном транспортном средстве, которым стал Saildrone SD 1045.

Тот самый легендарный Saildrone SD 1045, который побывал и выжил в эпицентре урагана

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