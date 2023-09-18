Уникальный циклороторный дрон начал испытания на воздухе: в чем его особенность (видео)

Циклороторные двигатели обеспечивают беспилотникам максимальную маневренность и простоту управления.

Related video

Компания CycloTech начала летные испытания на открытом воздухе своего уникального циклороторного беспилотника по технологии "Bumblebee 2.0". Об этом сообщается на официальном сайте разработчиков.

Тестовый образец, который начал свои испытания, оснащен четырьмя циклороторами CR42 и усовершенствованной системой управления полетом. На ближайшие месяцы запланированы демонстрации уникальных возможностей CycloRotor с вектором тяги на 360° и систематическое расширение диапазона полетов, утверждают инженеры.

Важно

"БПЛА больше, российских кораблей меньше": Федоров анонсировал увеличение производства дронов

Главная цель этих тестов — получить сертификат на новый тип двигателя, который можно использовать в различных конструкциях дронов. В настоящее время уже существует более 500 различных концепций вертикального взлета и посадки (VTOL) для аэротакси и дронов, но инженеры предлагают свое видение двигателей будущего.

CR42 — это полностью электрический циклоротор с электродвигателем и коробкой передач в качестве трансмиссии. В основе маневренности лежит запатентованная механическая конфигурация и система управления.

Разработчики считают, что их циклороторы пригодятся и для маленьких дронов и для аэротакси Фото: CycloTech

Двигатель содержит несколько параллельных лопастей, вращающихся вокруг центральной оси вращения. Тяга создается совмещенным потоком воздуха через ротор, исходящим от каждой лопасти, и периодическим изменением угла его наклона в течение одного оборота. Индивидуальный угол наклона лопастей контролируется определенным механизмом шага. Обычно каждая лопасть механически соединена с центральной ступицей с помощью шатуна. Величину тяги ротора и ее направление можно напрямую контролировать с помощью эксцентрикового положения этой ступицы. Это обеспечивает простой и быстрый способ управления вектором тяги двигательной установки.

Принцип работы циклороторного двигателя

CycloTech предлагает решение с прямым и мгновенным контролем величины и направления тяги по полному кругу в 360° – вверх, вниз вперед, назад – тогда как все другие двигательные системы в основном могут только толкать или тянуть беспилотник в одном направлении. Это дает производителям транспортных средств беспрецедентную свободу в проектировании и эксплуатации самолетов и дронов вертикального взлета и посадки.

Испытания прототипа с циклороторными двигателями

Ранее Фокус сообщал, что инженеры создали необычный круглый дрон. Он умеет катиться и облетает препятствия.