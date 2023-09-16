"БПЛА больше, российских кораблей меньше": Федоров анонсировал увеличение производства дронов

С прошлого года производство дронов выросло более чем в 100 раз. Украина будет осуществлять атаки по российским военным кораблям с помощью беспилотников, уточнил Федоров.

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Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что до конца 2023 года в Украине вырастет производство беспилотных летательных аппаратов. Об этом он сообщил в интервью Reuters.

По его словам, что сейчас производство дронов выросло более чем в 100 раз по сравнению с 2022 годом.

"Я думаю, что до конца этого года, если сравнивать с предыдущим, это увеличение будет примерно в 120-140 раз", — сказал Михаил Федоров.

Он отметил, что в Украине испытывают систему искусственного интеллекта, которая может находить потенциальные цели за несколько километров и направлять на них беспилотники несмотря на нарушение внешней связи средствами радиоэлектронной борьбы. В частности, ВСУ необходима технология поиска целей, подобно которой работает российский дрон "Ланцет", когда средства радиоэлектронной борьбы находят и уничтожают цель.

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"На данный момент это все на стадии тестирования, но некоторые дроны, которые мы покупаем, используют ИИ для распознавания целей. В лесу он (дрон, — ред.) может обнаружить цель и распознать, это человек, танк или определенная машина. Эти технологии активно используются", — подчеркнул министр.

Федоров убежден, что с помощью беспилотников Украина сможет осуществлять больше атак по российским военным кораблям.

"Беспилотников будет больше, атак будет больше, российских кораблей будет меньше. Это точно", — добавил он.

Напомним, 14 сентября украинские бойцы нанесли удары по двум вражеским патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков". Атака состоялась в юго-западной части Черного моря.

В ночь на 13 сентября в результате ракетной атаки подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск", которые находились на территории Севастопольского морского завода им. Серго Орджоникидзе, получили повреждения. Сервис Planet опубликовал спутниковые снимки до и после атак. На кадрах видно, что одно из судов получило значительные повреждения.