"Работают украинские технологии": Федоров показал атаку морского БПЛА на судно РФ (видео)

Глава Минцифры Михаил Федоров опубликовал кадры с приближением беспилотника к вражескому судну. Ранее Силы обороны заявили, что ударили по двум патрульным кораблям Черноморского флота РФ.

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14 сентября Силы обороны нанесли удар по двум патрульным кораблям типа "Василий Быков" российского флота. В тот же день министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров опубликовал видео, на котором к неназванному вражескому судну приближается морской беспилотник.

"Работает ГУР (Главное управление разведки Минобороны — ред.). Работают доноры United24. Работают украинские технологии. Работаем все на победу", — подписал кадры руководитель Минцифры.

Силы обороны атаковали два корабля типа "Василий Быков": детали

14 сентября СтратКом ВСУ сообщил, что защитники ударили по двум российским кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" в Черном море.

Патрульные корабли "Василий Быков" — корветы 3 ранга с управляемым ракетным вооружением, предназначенные для охраны территориальных вод. Страна-агрессор имеет четыре таких — "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов".

На судах установлены дистанционно управляемые гранатометы ДП-65 и пулеметы "Корд" калибра 12,7 мм. Также корабли комплектуют ручными противодиверсионными гранатометами ДП-64. Кроме того, для обороны предполагается использование ПЗРК "Игла-С" и аппаратуры РЭП.

Напомним, Украина вернула контроль над "башнями Бойко" в Черном море, захваченными российскими оккупантами с 2015 года. Спецоперация была реализована воинами батальона "Стугна".