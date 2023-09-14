"Працюють українські технології": Федоров показав атаку морського БПЛА на судно РФ (відео)

Голова Мінцифри Михайло Федоров опублікував кадри з наближенням безпілотника до ворожого судна. Раніше Сили оборони заявили, що вдарили по двох патрульних кораблях Чорноморського флоту РФ.

Related video

14 вересня Сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях типу "Василій Биков" російського флоту. Того ж дня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров опублікував відео, на якому до неназваного ворожого судна наближається морський безпілотник.

"Працює ГУР (Головне управління розвідки Міноборони — ред.). Працюють донори United24. Працюють українські технології. Працюємо всі на перемогу", — підписав кадри керівник Мінцифри.

Сили оборони атакували два кораблі типу "Василій Биков": деталі

14 вересня СтратКом ЗСУ повідомив, що захисники вдарили по двох російських кораблях проєкту 22160 типу "Васілій Биков" у Чорному морі.

Патрульні кораблі "Василій Биков" — корвети 3 рангу з керованим ракетним озброєнням, призначені для охорони територіальних вод. Країна агресорки має чотири таких — "Васілій Биков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" та "Сергей Котов".

На суднах встановлені дистанційно керовані гранатомети ДП-65 та кулемети "Корд" калібру 12,7 мм. Також кораблі комплектують ручними протидиверсійними гранатометами ДП-64. Окрім того, для оборони передбачається використання ПЗРК "Ігла-С" та апаратури РЕП.

Нагадаємо, Україна повернула контроль над "вежами Бойка" у Чорному морі, захопленими російськими окупантами з 2015 року. Спецоперація була реалізована воїнами батальйону "Стугна".