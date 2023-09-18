Теперь можно вооружить ракетами: инженеры улучшили передовой дрон США MQ-4C Triton

Новые датчики позволят превратить MQ-4C Triton из разведывательного в ударный, считает военный эксперт Крис Осборн.

Известные разведывательные дроны США MQ-4C Triton оснастили датчиками и сенсорами нового поколения, которые позволят им запускать ракеты и управляемые бомбы. Об этом в своей статье для Warrior Maven пишет президент Центра военной модернизации Крис Осборн.

Военно-морскому флоту в течение многих лет было ясно, что "Тритон" не является вооруженной платформой. Но модернизация беспилотника новыми датчиками для разведки и наведения улучшают его возможности во время в боевых операциях на дальних расстояниях, позволяя не только вести разведку, но и наносить удары, считает эксперт. Хотя "Тритон" уже выполняет важные задачи по наведению оружия, инновации расширяют его возможности при отслеживании целей, передаче информации и даже атаке. Учитывая технические достижения в области управления и контроля, наведения на цель и разведки, дрон, подобный "Тритону", может стать очень ценным для армии США, считает президент Центра военной модернизации.

Учитывая это, ВМС вполне могут в однажды вооружить "Тритона" ракетами Hellfire, Maverick Rockets, Hydra 70 или даже планирующими бомбами. Системы наведения на цель будут значительно улучшены за счет интеграции новых вычислительных технологий и технологий управления и контроля, поскольку алгоритмы с поддержкой искусственного интеллекта смогут интегрировать, организовывать и анализировать поступающие с датчиков данные для более быстрого прицеливания.

Оснащение дрона MQ-4C Triton Фото: Northrop Grumman

Технологические усовершенствования "Тритона", по-видимому, указывают на твердую решимость ВМФ добавить больше "Тритонов" в будущем и применять платформу на протяжении десятилетий, пишет Осборн. Кроме того, этот беспилотник сможет работать в режиме "земля-воздух" и быстро обмениваться с другими БПЛА, надводными кораблями и даже истребителями чувствительными данными, которые нужно очень оперативно обрабатывать.

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