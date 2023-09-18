Пусть РФ тратит ракеты: в Украине делают беспилотные манекены в виде танков Leopard (видео)

Фальшивые танки с дистанционным управлением будут ездить по полю боя и отвлекать внимание от настоящих.

В Украине начали разработку беспилотного макета немецкого танка Leopard, который должен отвлекать внимание российских оккупантов от настоящей военной техники. Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал соучредитель и генеральный директор компании "Инфоком ЛТД" Эдуард Троценко.

По его словам, "автономный активный манекен" немецкого танка уже создают на базе обычного грузового автомобиля. До конца недели компания должна отлить из металла элементы, которые будут имитировать Leopard. Благодаря грузовику и системе дистанционного управления он будет автономно перемещаться по полю боя.

Основой для такого танка станет автомобиль Ford Фото: ООО "Инфоком ЛТД"

"Основой для такого танка станет автомобиль Ford, модернизирующийся системой дистанционного управления. Далее на машину будут навешиваться отдельные модули, которые превратят автомобиль в реалистичную копию танка", — сказал Троценко.

Причем эту "фальшивую" бронемашину можно будет в полевых условиях разобрать, сложить в автомобиль для транспортировки и перевезти на новое место назначения.

"Фальшивую" бронемашину можно будет перевозить на новое место назначения Фото: ООО "Инфоком ЛТД"

Эдуард Троценко заверил журналистов, что "Инфоком ЛТД" уже в ближайшее время продемонстрирует реалистичную версию немецкой машины, которая заставит противника тратить время, силы и боеприпасы на уничтожение ложной цели.

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Напомним, 1 августа российские СМИ сообщили о том, что ударный дрон якобы поразил украинский зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM. Однако сами россияне обратили внимание, что на видео нет детонации, а "ЗРК" раскачивает от удара дрона. В итоге выяснилось, что на видео было заснято поражение макета.

А в середине июня ВС РФ похвастались уничтожением макета 2С1 "Гвоздика". Тогда российские оккупанты заявили, что им якобы удалось нанести удар по украинской артиллерийской установке при помощи дрона-камикадзе "Ланцет".