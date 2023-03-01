Россияне используют на фронте макеты гаубиц: фотофакт
На опубликованных фото можно увидеть, что макет сложили из нескольких кусков ткани и веток.
Российские военные строят в полях макеты гаубиц, чтобы обманывать украинскую разведку и запутать украинских защитников. Фотографии таких макетов показали на Talagram-канале Clash Report.
"Макеты российских гаубиц", — сказано в описании поста.
Правда, где именно был выявлен такой макет, на канале не уточнили.
Ранее что проект Oryx сообщил, что потери РФ в Украине приближаются к 10 000 единиц военной техники. По словам аналитиков, российские силы потеряли в Украине 1782 танка, 2135 БМП, 299 БТР, 349 установок самоходной артиллерии, 178 РСЗО, 2311 грузовиков и внедорожников.
СМИ показали, откуда российские войска бьют по освобожденному Херсону. По информации журналистов, которые проанализировали снимки со спутников, военная база российских оккупантов может быть расположена в городе Голая Пристань, а также между селами Забарино и Старая Збурьевка.