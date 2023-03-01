Росіяни використовують на фронті макети гаубиць: фотофакт

На опублікованих фото можна побачити, що макет склали з кількох шматків тканини та гілок.

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Російські військові будують у полях макети гаубиць, щоб обманювати українську розвідку та заплутати українських захисників. Фотографії таких макетів показали у Talagram-каналі Clash Report.

"Макети російських гаубиць", — сказано в описі посту.

[ + – ] Макет гаубиць [ + – ] Макет гаубиць Фото: Clash report [ + – ] Макет гаубиць Фото: Clash report

Щоправда, де саме виявили такий макет, в каналі не уточнили.

Раніше проєкт Oryx повідомив, що втрати РФ в Україні наближаються до 10 000 одиниць військової техніки. За словами аналітиків, російські сили втратили в Україні 1782 танки, 2135 БМП, 299 БТР, 349 самохідних артилерійських установок, 178 РСЗВ, 2311 вантажівок та позашляховиків.

ЗМІ показали, звідки російські війська б'ють по звільненому Херсону. За інформацією журналістів, які проаналізували знімки із супутників, військова база російських окупантів може бути розташована у місті Гола Пристань, а також між селами Забарине та Стара Збур'ївка.