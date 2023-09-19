В Европе хотят создать мощнейшую систему РЭБ для защиты самолетов: как она будет работать

В данный момент начинается вторая фаза разработки единой системы защиты.

Консорциум европейских компаний переходит ко второму этапу создания единой системы REACT, которая призвана защитить истребители в Евросоюзе от ракетных атак и одновременно глушить РЭБ врага. Об этом пишет Defense News.

Программа REACT предназначена для разработки системы, способной глушить любые сигналы, используемые для нацеливания на европейские самолеты, и в то же время иметь возможность отключать излучатели радиоэлектронной борьбы противника.

Консорциум, в который входят европейские производители датчиков Hensoldt, Elettronica и Saab, получит деньги из Европейского фонда обороны (EDF) на эту работу. Второй этап должен начаться уже через несколько месяцев. Разработка проходит под руководством испанской компании Indra.

В ходе первой фазы REACT отраслевые партнеры разработали сценарии эксплуатации и изучили потенциальные угрозы, с которыми новой системе радиолокационной защиты придется столкнуться в ближайшие 15-20 лет. В результате этих усилий была разработана архитектура, спецификация и предварительный проект возможностей системы. Консорциум надеется разработать модульную систему на основе реконфигурируемой архитектуры. В ходе второго этапа планируется консолидировать общеевропейское определение и оцифровку миссий электронного нападения, а также установить базовый сценарий для координации миссий между различными активами и странами.

"Поскольку армии ЕС сталкиваются со все более сложными комплексными системами противовоздушной обороны большой дальности, возможности модернизации бортовой электронной становятся необходимым методом защиты", — заявил журналистам издания Пабло Гонсалес, руководитель Indra оборонных и космических программ НАТО и Европы в Indra.

Гонсалес отмечает, что у Indra есть прогресс, полученный из первого этапа инициативы. Так же Indra также является одним из трех главных подрядчиков трехнациональной программы Future Combat Air System (FCAS), представляющей испанскую промышленность, а также выступающей в качестве ведущего подрядчика по портфелю датчиков программы. Правда в Indra так и не уточнили информацию относительно какой-либо схожести между работой над REACT и работой над FCAS.

Сама программа FCAS, в которую также входят Франция и Германия, продлится до 2029 года, когда ожидается, что прототип-демонстратор можно будет испытать в реальных условиях. Indra планирует получить 600 миллионов евро за свою работу.

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