Расстреляет корабли торпедами: Франция тестирует боевую беспилотную подлодку (видео)

Автономная субмарина будет конкурировать с подобными проектами Китая, Японии, Индии, Германии, Израиля и Южной Кореи.

Компания Naval Group на юге Франции проводит подводные испытания большого беспилотного подводного транспорта (XLUUV), который будет заниматься разминирование или потоплением кораблей врага с помощью торпед. Об этом сообщает сайт Naval News.

Еще летом разработчики заявили о таких планах, опубликовав пресс-релиз, в котором отмечали, что вскоре будут тестировать прототип. Среди уникальных возможностей XLUUV — автономия контролируемого принятия решений (ADC), технология, разработанная в качестве бортового "мозга" для дронов, предлагает морякам возможность контролировать все беспилотные системы, а также планировать и выполнять сложные задачи. Другими словами, демонстрационная платформа будет использоваться для разработки и тестирования программного обеспечения автономности будущей беспилотной субмарины.

Первоначально прототип XLUUV компании Naval Group был впервые представлен в октябре 2021 года. Он был разработан на собственные средства Naval Group и тайно прошел первые испытания на юге Франции в ноябре 2020 года. Длина автономной субмарины составляет 10 метров (которую можно увеличить до 25 метров за счет размещения дополнительных батарей или двигательных систем). Нынешнее водоизмещение аппарата составляет 10 тонн.

Сравнение между собой различных проектов XLUUV Фото: Covert Shores

Сирил Леви, руководитель бизнес-направления в Naval Group, заявил журналистам, что будущие миссии беспилотной субмарины могут включать в себя разминирование или противокорабельную войну, для которой XLUUV получит оружейный отсек с боеприпасами F21 в качестве тяжелых торпед. Эксперты Naval News отмечают, что беспилотная субмарина может также проводить наступательные операции по минированию, поскольку в анимационном видеоролике Naval Group показано, как прототип размещает на морском дне объекты, похожие на мины. Размещение подводных мин является основной задачей беспилотных подлодок ВМС США проекта ORCA, о которых писали ранее.

Ранее Фокус сообщал, что военные получат необычные подводные дроны REMUS. Они будут прорывать оборону врагов. Инженеры беспилотных систем из компании Leidos разработают к 2026 году четыре экспериментальных автономных подводных аппарата REMUS среднего размера для зондирования морской среды и борьбы с минами.