Двухтонных роботов Hanwha испытают в США: помогут военным на скорости 43 км/ч (видео)

Автономные платформы могут нести до 550 кг груза и преодолевать 100 км на одном заряде аккумулятора.

Южнокорейский конгломерат Hanwha объявил на прошлой неделе, что ее легкая боевая роботизированная машина Arion-SMET пройдет полевые испытания в учебном центре Корпуса морской пехоты США. Об этом сообщает Defense blog.

Компания Hanwha подписала контракт с Министерством обороны США на проект зарубежных сравнительных испытаний (FCT) — это программа, продвигаемая ведомством для оценки лучших технологий союзных оборонных компаний по всему миру и объединения их с проектами разработки и приобретения, продвигаемыми военными. Представители Минобороны направлены в различные страны для оценки более 300 иностранных технологий, а военные США проводят экспертизу и, наконец, отбирают 10 из них для продолжения проекта. После успешного завершения оценки испытаний министерство решает, следует ли продолжать соответствующие проекты приобретения.

Arion-SMET — это аббревиатура от "Автономные и роботизированные системы для разведки внедорожной навигации — перевозки малогабаритного многоцелевого оборудования". 2-тонный автомобиль представляет собой многоцелевую беспилотную платформу с колесной формулой 6х6, максимальной скоростью 43 км/ч, запасом хода 100 км и грузоподъемностью 550 кг.

Полевые испытания роботизированной платформы Arion-SMET будут проводиться в декабре 2023 года недалеко от базы Корпуса морской пехоты США на Гавайях, где автономные машины будет перевозить топливо, еду и воду, пациентов и запасные части из назначенного места на определенное расстояние. Посредством испытаний FCT Hanwha Aerospace планирует получить замечания по улучшению платформ, чтобы предоставить Корпусу морской пехоты США роботизированные машины для автономного маневрирования в полевых условиях.

Ранее компания Arion-SMET была выбрана для проекта FCT Министерством обороны США в октябре прошлого года и начала демонстрацию оборудования для вооруженных сил США в Корее в лагере Хамфрис. Впервые для выполнения задачи FCT выбран военный беспилотный аппарат южнокорейской разработки.

Возможности платформы Arion-SMET

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