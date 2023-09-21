Израильский танк "Меркава" оснастили ИИ: командир будет управлять им с помощью VR-шлема

Передовые технологии позволят экипажу находить цели на поле боя, просто поворачивая головой внутри боевой машины модификации "Барак".

Министерство обороны Израиля представило пятое поколение боевого танка "Меркава" (модификация "Барак") с искусственным интеллектом и шлемом виртуальной реальности Elbit для командира. Об этом сообщает портал m5dergi.

Танк, который инженеры разрабатывали более пяти лет, с помощью системы с искусственным интеллектом и другими современными датчиками создан для быстрого обнаружения целей и поражение сил противника до того, как враг сможет нанести удар. ИИ помогает быстро распознавать и классифицировать боевую технику противника, что значительно экономит время экипажу для принятия соответствующего решения.

По данным Минобороны, новым танком будет управлять экипаж из четырех человек: командир, водитель, наводчик и заряжающий. "Барак" оснастят "широкой инфраструктурой надежных датчиков", что сделает эту модель "настоящей революцией на поле боя". Находясь внутри машины, командир будет носить боевой шлем IronVision от Elbit, аналогичный тому, который используют пилоты истребителей. Устройство позволит командиру выполнять 360-градусное сканирование, просто двигая головой, что облегчит обнаружение целей в реальном времени, не подвергая экипаж опасности. Кроме того, на танке будет установлена ​​противоракетная система защиты танка "Трофи", обеспечивающая "превосходство" в бою.

"Танк "Барак" усилит возможности обнаружения противника и позволит бороться с врагом не раскрывая своих позиций во всех боевых сценариях", — заявили в министерстве обороны Израиля.

Танк разрабатывался совместно Управлением бронетанковой техники страны и Сухопутными войсками и бронетанковым корпусом ЦАХАЛа с использованием компонентов компаний Elbit Systems, Rafael и Israel Aerospace Industries. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию к концу этого года и будет включен в состав бронетанковых подразделений ЦАХАЛа, начиная с 52-го батальона.

Шлем виртуальной реальности для командира танка "Барак" Фото: Армия обороны Израиля

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