Дрон-гигант Huntress II полетит со скоростью 490 км/ч: секрет в необычном двигателе

Беспилотник нового класса может взлетать и садиться с суши или даже с корабля при шторме в десять баллов.

Компания WaveAerospace объявила о начальном финансировании серии "А" для создания самого быстрого в мире беспилотника Huntress II, который будет способен развивать скорость до 490 км/ч (0,4 Маха). Об этом сообщает портал UST.

Финансирование серии "А" обозначает стартовые капиталовложения от инвесторов в размере от $1 до $10 млн на создание продукта. Компания WaveAerospace направит средства на поддержку масштабирования производства гибридного электрического турбореактивного двигателя дрона Huntress II.

Этот беспилотник задуман в качестве огромного, 4 метрового БПЛА, который будет способен летать почти как истребитель в любых погодных условиях, особенно в минусовую температуру и при сильном ветре и даже в бурю. Этот БПЛА предназначен для спасательных работ, а система вертикального взлета и посадки (VTOL), поможет беспилотнику садиться и стартовать и с суши и с палубы корабля даже при десяти бальном шторме.

Сравнение роста человека и дронов компании WaveAerospace Фото: WaveAerospace

Huntress II оснащен современной гибридной топливно-электрической силовой установкой. Обладая грузоподъемностью 50 кг, он может летать до 2 часов и выполнять критически важные задачи в самых сложных погодных условиях. Тактический БПЛА вертикального взлета и посадки может запускаться с воздуха или с земли и способен перейти от холодного старта к взлету всего за 90 секунд. Максимальная высота, на которую может подняться этот беспилотник составляет 6 000 метров.

Соучредитель и генеральный директор WaveAerospace Марк Штраусс, который был пилотом еще до того, как научился водить машину, говорит: "Huntress II летает, как никакой другой существующий дрон. Это новый класс беспилотников".

Огромный, четырехметровый Huntress II уже пользуется спросом. Первые клиенты сделали свои заявки и планируют получить дрон Huntress II в конце 2024 года.

Ранее Фокус сообщал, что армия Великобритании получит беспилотные вертолеты Proteus. Разработчики планируют вооружить такой техникой Королевский флот Великобритании. В рамках всеобъемлющей стратегии Министерства обороны Leonardo создаст беспилотные вертолеты Proteus согласно четырехлетнему контракту на сумму $75 млн.