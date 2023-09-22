Поможет "Дія.Engine": в Минцифры раскрыли, кто будет создавать э-реестр военнообязанных

Электронные реестры разрабатывают IT-компании, программисты которых умеют создавать цифровые продукты на базе платформы "Дія. Engine".

В Верховной Раде Украины 18 сентября зарегистрировали законопроект, предусматривающий создание единого электронного реестра военнообязанных, но пока неясно, кто будет его разрабатывать. Представители Министерства цифровой трансформации раскрыли новые подробности сайту DEV.ua.

В профильном ведомстве журналистам сообщили, что заказчиками подобных электронных продуктов выступают, как правило, министерства и центральные органы исполнительной власти, они создают реестры в соответствии со своими полномочиями в рамках действующего законодательства. Однако Минобороны пока не обращалось с к разработчикам с подобными техническими заданиями.

"Министерство обороны или другие государственные органы не объявляли тендер на разработку реестра призывников. Планов на разработку этого реестра на базе платформы "Дія.Engine" нет", — сообщили в Минцифры.

Кто же будет разрабатывать э-реестр военнообязанных, если такой заказ поступит, и задействуют ли для этого государственную онлайн-платформу "Дія"? Как отметили в ведомстве, электронные реестры разрабатывают IT-компании, программисты которых умеют создавать цифровые продукты на базе платформы "Дія. Engine".

"Таких девкоманд сейчас 10, и в них суммарно работает примерно 70 разработчиков. Это не команда приложения "Дія", а отдельные команды разработчиков", — уточнили в Минцифры.

"Дія.Engine" — это новый инструмент для быстрого запуска новых реестров и госуслуг, который представили 19 сентября. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что по состоянию на 20 сентября уже 20 министерств и органов власти освоили широкий функционал платформы, чтобы активно трансформировать устаревшие системы и базы данных. Сейчас на платформе создается 20+ электронных реестров в рамках проекта "Иннолаб", на их основе будут внедрять новые государственные онлайн-услуги.

Ранее мы писали о том, какие данные украинцев войдут в э-реестр военнообязанных. По сравнению с положением действующего законодательства, в законопроект добавили номера средств связи и адреса электронной почты, цель для выезда за пределы Украины, дата и номер, а также краткое содержание протокола о правонарушениях.

Отметим, 19 сентября Фокус писал о том, зачем власти пытаются наказать украинцев за границей. Речь идет о том, что в Украине создадут "реестр уклонистов" и те, кто выехал за границу по фальшивым справкам, по возвращению домой столкнуться с юридическими проблемами. Но по словам экспертов, наказать таких нарушителей в правовом поле, практически невозможно.