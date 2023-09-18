В Раде появился проект закона об электронном реестре военнообязанных: что известно

Народные депутаты планируют значительно расширить перечень данных, которые будут собираться в реестр для учета, о чем подробно изложено в опубликованном документе.

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Народные депутаты Верховной Рады Украины подали законопроект, который предусматривает электронный реестр военнобязанных граждан. Соответствующий документ был опубликован на официальном веб-портале парламента 18 сентября.

Речь идет о законопроекте под номером 10062 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для воинского учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения".

В нем предусматривается улучшение работы реестра призывников, военнообязанных и резервистов, а также усовершенствование информационного взаимодействия между госреестрами и введение соответствующей электронной процедуры. Это должно будет обеспечить надлежащий уровень социальной защиты военнообязанных и членов их семей.

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В электронный реестр будут вносить следующие сведения:

персональную информацию о призывниках, военнообязанных и резервистах;

служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

данные про необходимость комплектования личным составом Вооруженных сил Украины или других военных формирований. Те, которые являются государственной тайной, туда вноситься не будут.

Для формирования такой базы предусмотрена электронная межведомственная передача Министерству обороны информации в отношении военнообязанных граждан от 17 до 60 лет.

В персональные данные дополнительно будут включены следующие сведения:

телефонный номер;

адрес электронной почты;

документы по делам об административных правонарушениях законодательства о мобилизации;

данные о владении иностранными языками;

право на использование оружия;

о прохождении образовательных курсов и повышения квалификации;

документы для выезда за границу;

водительское удостоверение.

В Раде подали новый законопроект, который связан с электронным реестром военнообязанных Фото: Верховная Рада В Раде подали новый законопроект, который связан с электронным реестром военнообязанных Фото: Верховная Рада В Раде подали новый законопроект, который связан с электронным реестром военнообязанных Фото: Верховная Рада В Раде подали новый законопроект, который связан с электронным реестром военнообязанных Фото: Верховная Рада В Раде подали новый законопроект, который связан с электронным реестром военнообязанных Фото: Верховная Рада В Раде подали новый законопроект, который связан с электронным реестром военнообязанных Фото: Верховная Рада В Раде подали новый законопроект, который связан с электронным реестром военнообязанных Фото: Верховная Рада

Ранее Фокус сообщал, что СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского рассмотрел работу ВВК и МСЭК, где было принято решение, что правоохранители проверят всех граждан, кто оформил инвалидность или был "списан" с воинского учета по состоянию здоровья после 24 февраля 2022 года.