Шум и музыка больше не помешают: "умные" роботы заглушат лишние звуки в комнате (видео)

Микрофоны собирают звук с разных точек, а искусственный интеллект распределяет аудиопотоки. Благодаря этому люди смогут спокойно работать или беседовать, не отвлекаясь на окружающий шум.

Исследователи из Университета Вашингтона разработали миниатюрные микрофонные датчики, которые могут выделять отдельный разговор изолируя окружающий шум. Об этом сообщается на официальном сайте университета.

Эти мини-роботы занимают совсем мало места на столе Фото: University of Washington

Ученые говорят, что люди обладают врожденной возможностью отделять один источник звука от другого и концентрироваться на актуальном для себя звуке. Но когда в помещении слишком шумно и звук сливается в единый фон, то задача для нашего мозга сильно усложняется. Поэтому они разработали систему из массива микрофонов, которые собирают все аудиопотоки создавая пространственную карту, а затем, система с помощью искусственного интеллекта и триангуляции (определения точек в трехмерном пространстве) разбивает звук на отдельные аудиопотоки для каждого источника звука с подавлением всего остального шума.

Сама по себе эта идея не нова, но исследователи из Вашингтонского университета теперь представили новый взгляд на эту концепцию, используя группу из семи маленьких микрофонных роботов на колесах, каждый размером с большую шоколадную конфету, которые автономно выезжают с зарядной станции ​​в зависимости от источников звука. Роботы используют встроенные микрофоны и динамики для перемещения по поверхности стола с помощью сонара, уклоняясь от препятствий и распределяясь как можно шире, чтобы максимизировать разницу во времени между микрофонами.

Ученые поделились инструкцией роботов на сайте проекта - эти штучки может собрать любой человек Фото: University of Washington

Исследовательская группа предполагает, что подобный роботизированный комплекс может функционировать как портативный, звукоизолирующий микрофонный массив для прямых трансляций из конференц-залов, например, теоретически справляясь с задачей рассеивания шума лучше, чем это может сделать мозг человека. По словам команды, для двусторонних видеозвонков он не будет особо полезен, потому что, хотя он и хорошо справляется со своей задачей, в настоящее время обработка каждого трехсекундного фрагмента звука занимает около 1,82 секунды. Задержка также означает, что в ближайшее время система не сможет передавать чистый звук вашего собеседника на наушники в шумном кафе — хотя оба эти приложения вполне могут стать доступными по мере увеличения вычислительной мощности и скорости.

Ученые говорят, что такие статические распределенные микрофонные массивы могут начать внедряться в проектах "умных комнат" или "умных домов". Звуковые роботы смогут упростить изоляцию инструкций голосового управления.

На сайте проекта можно познакомиться с наглядными примерами применения необычных аудиороботов. При желании можно самому попробовать собрать такую систему — ученые выложили все материалы на GitHub.

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