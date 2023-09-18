Робот "Оригакер" может ходить почти как любое существо: что это дает ученым (видео)

"Оригакер" может менять форму и походку, приспосабливаясь к поставленным людьми задачам в любой местности.

Related video

Разработчиков уникального робота "Оригакера", который умеет имитировать движения различных существ (рептилий, млекопитающих, членистоногих), наградили премией за исследования в создании особой конструкции. Об этом пишет портал South China Morning Post, ссылаясь на недавний отчет об испытаниях.

Механизм был разработан командой под руководством Дая Цзяньшэна из Шэньчжэньской лаборатории биомиметической робототехники и интеллектуальных систем Южного университета науки и технологий. Инженеров наградили 5 сентября, а свою статью о роботе они опубликовали год назад в научном журнале Journal of Mechanisms and Robotics. Это ведущее издание в области робототехники. Статья была выбрана из более чем 100 рукописей, представляющих наиболее инновационные и влиятельные результаты исследований в этой области.

Важно

Робот с ИИ может управлять любыми самолетами: чем он лучше людей-пилотов (видео)

"Оригакер", биомиметический робот, состоит из туловища и четырех одинаковых ног. Вращая эти части тела, "Оригакер" может быстро менять свою походку и режимы работы в зависимости от местности, а также может наклоняться вертикально или поворачиваться горизонтально. Робот умеет ползать по различным поверхностям, выполнять заданную походку на разных участках и преодолевать различные сложные препятствия.

Команда протестировала робота на ряде целей, включая самопереворот, быстрое вращение и подъем по лестнице. Он мог проходить по узким тропинкам, совершать повороты на четверть, передвигаться по мягкой траве или песчаной местности и карабкаться по камням.

"В форме рептилий он обладает хорошими характеристиками всенаправленного движения; в виде членистоногих больше приспособлен для перелезания через вертикальные препятствия; в форме млекопитающих он может проходить через относительно узкие проходы ", — говорят инженеры, создавшие робота.

Ранее Фокус сообщал, что гибкого робота-червяка запустили в реактивный двигатель. Зачем это понадобилось инженерам.

А еще стало известно, что робопса с огнеметом хотят продавать всем подряд за $4,5 тысячи. Четвероногий робот называется "Терминатор", но создатели не позиционируют его как оружие.