Гибкого робота-червяка запустили в реактивный двигатель: зачем это нужно инженерам

Робот Sensiworm должен значительно облегчить диагностику и ремонт двигателей, поскольку их больше не нужно полностью разбирать для выявления поломки.

Related video

Компания GE Aerospace (подразделение General Electric) создала необычного мягкого робота Sensiworm, которого будут использовать для исследований состояния реактивных двигателей. Как сообщается на официальном сайте корпорации, этот роботизированный червь, покрытый искусственной кожей Soft ElectroNics, будет служить дополнительным набором глаз и ушей для операторов аэрокосмического обслуживания внутри двигателя.

Сегодня эти операторы используют самые современные инструменты контроля, такие как видеобороскоп, но они ограничены в своих возможностях. А внедрение подобных Sensiworm механизмов в будущем даст техническим специалистам практически неограниченный доступ для проведения проверок без необходимости разбирать двигатели.

"Благодаря своей мягкой конструкции такие роботы могут проверять каждый дюйм реактивного двигателя, передавая живое видео и данные в реальном времени о состоянии деталей, которые обычно проверяют операторы. Sensiworm может даже измерять толщину термобарьерного покрытия на деталях, которое наносится для защиты деталей от тепла", — сказал Дипак Триведи, главный инженер по робототехнике, GE Aerospace Research.

Важно

Уничтожает технику и солдат ВС РФ: украинский робот "Медоед" показал себя в бою (видео)

Sensiworm — очень гибкий мягкий робот, похожий на дюймового червя. Он автономен, имеет встроенные ресурсы питания, вычислений и давления. Команда инженеров продемонстрировала его способность легко перемещаться по различным трещинам и изгибам деталей реактивного двигателя и вокруг них в поисках трещин и коррозии. В ходе других демонстраций в лабораторном масштабе было также показано, что Sensiworm точно проверяет и измеряет толщину термобарьерных покрытий на деталях двигателя, чтобы определить, сохраняют ли детали нужную толщину.

Червя Sensiworm можно запустить в двигатель через впускное или выпускное отверстие турбины и обеспечить охват гораздо большей полосы турбины, которую в противном случае можно было бы пропустить с помощью традиционных бороскопов, заказных роботизированных устройств или змеевидных платформ, использующих обычные точки доступа к портам. Цель состоит в том, чтобы предоставить обслуживающему персоналу на крыле множество надежных глаз и ушей внутри двигателя, которые смогут проверять и ремонтировать критические области двигателя, говорят в GE Aerospace.

Ранее Фокус сообщал, что эксперт раскритиковал боевых роботов-"уродцев" России. У беспилотников-пулеметов, как минимум есть проблемы со скоростью передвижения и устойчивостью, считает эксперт Александр Коваленко.