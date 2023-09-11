Гнучкого робота-черв'яка запустили в реактивний двигун: навіщо це потрібно інженерам

Робот Sensiworm має значно полегшити діагностику та ремонт двигунів, оскільки їх більше не потрібно повністю розбирати для виявлення пошкоджень.

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Компанія GE Aerospace (підрозділ General Electric) створила незвичайного м'якого робота Sensiworm, якого використовуватимуть для досліджень стану реактивних двигунів. Як повідомляється на офіційному сайті корпорації, цей роботизований черв'як, вкритий штучною шкірою Soft ElectroNics, слугуватиме додатковим набором очей і вух для операторів аерокосмічного обслуговування всередині двигуна.

Сьогодні ці оператори використовують найсучасніші інструменти контролю, такі як відеобороскоп, але вони обмежені у своїх можливостях. А впровадження подібних Sensiworm механізмів у майбутньому дасть технічним фахівцям практично необмежений доступ для проведення перевірок без необхідності розбирати двигуни.

"Завдяки своїй м'якій конструкції такі роботи можуть перевіряти кожен дюйм реактивного двигуна, передаючи живе відео і дані в реальному часі про стан деталей, які зазвичай перевіряють оператори. Sensiworm може навіть вимірювати товщину термобар'єрного покриття на деталях, яке наноситься для захисту деталей від тепла", — сказав Діпак Тріведі, головний інженер з робототехніки, GE Aerospace Research.

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Sensiworm — дуже гнучкий м'який робот, схожий на дюймового хробака. Він автономний, має вбудовані ресурси живлення, обчислень і тиску. Команда інженерів продемонструвала його здатність легко переміщатися по різних тріщинах і вигинах деталей реактивного двигуна і навколо них у пошуках тріщин і корозії. Під час інших демонстрацій у лабораторному масштабі було також показано, що Sensiworm точно перевіряє і вимірює товщину термобар'єрних покриттів на деталях двигуна, щоб визначити, чи зберігають деталі потрібну товщину.

Черв'яка Sensiworm можна запустити у двигун через впускний або випускний отвір турбіни й забезпечити охоплення набагато більшої смуги турбіни, яку в іншому разі можна було б пропустити за допомогою традиційних бороскопів, замовлених роботизованих пристроїв або змієподібних платформ, що використовують звичайні точки доступу до портів. Мета полягає в тому, щоб надати технічному персоналу на крилі безліч надійних очей і вух усередині двигуна, які зможуть перевіряти та ремонтувати критичні області двигуна, кажуть у GE Aerospace.

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