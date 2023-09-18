Робот "Орігакер" може ходити майже як будь-яка істота: що це дає вченим (відео)

"Орігакер" може змінювати форму і ходу, пристосовуючись до поставлених людьми завдань у будь-якій місцевості.

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Розробників унікального робота "Орігакера", який вміє імітувати рухи різних істот (рептилій, ссавців, членистоногих), нагородили премією за дослідження у створенні особливої конструкції. Про це пише портал South China Morning Post, посилаючись на нещодавній звіт про випробування.

Механізм розробила команда під керівництвом Дая Цзяньшена з Шеньчженьської лабораторії біоміметичної робототехніки та інтелектуальних систем Південного університету науки і технологій. Інженерів нагородили 5 вересня, а свою статтю про робота вони опублікували рік тому в науковому журналі Journal of Mechanisms and Robotics. Це провідне видання в галузі робототехніки. Статтю було обрано з понад 100 рукописів, що представляють найбільш інноваційні та впливові результати досліджень у цій галузі.

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"Орігакер", біоміметичний робот, складається з тулуба і чотирьох однакових ніг. Обертаючи ці частини тіла, "Орігакер" може швидко змінювати свою ходу і режими роботи залежно від місцевості, а також може нахилятися вертикально або повертатися горизонтально. Робот вміє повзати по різних поверхнях, виконувати задану ходу на різних ділянках і долати різні складні перешкоди.

Команда протестувала робота на низці цілей, включно із самопереворотом, швидким обертанням і підйомом по сходах. Він міг проходити вузькими стежками, здійснювати повороти на чверть, пересуватися м'якою травою або піщаною місцевістю і дертися по камінню.

"У формі рептилій він володіє хорошими характеристиками всеспрямованого руху; у вигляді членистоногих більше пристосований для перелізання через вертикальні перешкоди; у формі ссавців він може проходити через відносно вузькі проходи", — кажуть інженери, які створили робота.

Раніше Фокус повідомляв, що гнучкого робота-черв'яка запустили в реактивний двигун. Навіщо це знадобилося інженерам.

А ще стало відомо, що робопса з вогнеметом хочуть продавати всім підряд за $4,5 тисячі. Чотириногий робот називається "Термінатор", але творці не позиціонують його як зброю.