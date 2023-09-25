Боевые дроны против Китая: новая стратегия США превратит БПЛА в настоящее супероружие

США готовятся к возможному вооруженному конфликту с Китаем, вводя в свою стратегию все больше дронов, систем РЭБ и некинетического оружия.

Новая стратегия ВВС США предусматривает ведущую роль беспилотников, работающих в паре с истребителями, в будущих боях в Тихоокеанском регионе. Предусматривается также наращивание количества боевых БПЛА до 2030 года. Фокус разбирался, что именно стоит за этой стратегией США, которые видят в Китае реальную угрозу.

БПЛА и самолеты: почему они должны работать вместе

Космические силы США рассматривают дроны не как отдельные боевые единицы, а составную часть программы Collaborative Combat Aircraft (CCA, — совместный боевой самолет) ВВС, где компанию пилотируемому истребителю составляет беспилотник с искусственным интеллектом и вооружением на борту. Так, недавно CCA стала основной темой обсуждения на конференции Ассоциации Воздушно-космических сил. Ранее в этом году ВВС заявили, что планируют инвестировать более 6 млрд долларов в концепцию, разработку и реализацию CCA до 2028 года. Представители ВВС заявили, пишет The Drive, что до указанного срока армия должна получить как минимум 1000 CCA для 200 боевых самолетов Next-Generation Air Dominance (NGAD) и 300 самолетов F-35, но, как подчеркивает издание, парк дронов может оказаться намного больше.

Программа Collaborative Combat Aircraft предусматривает совместные вылеты самолетов и БПЛА Фото: USAF

В ВВС подчеркивают, что такие дроны должны быть относительно дешевыми, имеющими возможность работать самостоятельно и в паре, чтобы быть рентабельными и отвечать потребностям командиров Индо-Тихоокеанского региона, в который, отметим, входит Китай.

Стратегия Тихоокеанских ВВС (PACAF) предложила структурный взгляд на ожидаемую роль CCA в Тихом океане: "Интегрируя беспилотные боевые самолеты для выполнения различных задач, мы продолжаем развивать воздушный бой. Уже ясно, что эти системы увеличат боевую дальность и маневренность, одновременно снижая риск потерь".

Дроны — оружие против Народно-освободительной армии Китая

Генерал Кеннет Вильсбах, глава PACAF, подробно рассказал журналистам о том, как БПЛА будут сдерживать врагов, а именно — Народно-освободительную армию Китая (НОАК) и особенно Ракетные силы НОАК, а также Северокорейские вооруженные силы. По его словам, большое количество дронов-целей в небе должно будет заставить противника колебаться, — какие именно боеприпасы стоит использовать? Генерал подчеркнул, что численно БПЛА должны в разы превосходить количество пилотируемых самолетов, а также обладать самыми разными характеристиками, — даже такими, которые не позволят врагу распознать в них серьезную угрозу. Он отметил, что некоторые дроны будут "вызывать огонь на себя": их используют лишь для того, чтобы противник израсходовал впустую как можно больше боеприпасов. Другие машины будут отвлекать внимание от истребителей пятого поколения, выполняющих боевые задачи.

Что касается того, где именно в Тихоокеанском регионе CCA-беспилотники будут располагаться и применяться, то генерал отметил: "… Они нам понадобятся практически везде". Кроме того, Вильсбах подтвердил изданию Stripes, что старые и "законсервированные" тихоокеанские базы снова начнут функционировать, чтобы сделать возможным базирование и запуски самолетов. По словам Вильсбаха, все летчики PACAF, независимо от специальности или обязанностей, должны будут научиться работать совместно с дронами.

Спутниковый снимок международного аэропорта Тиниан, сделанный Planet Labs, в июне 2023 года. На северо-западе видно новое сооружение для ВВС США Фото: Google Earth

На данный момент информация о восстановлении аэродрома B-29 Superfortress на острове Тиниан (Северные Марианские острова) получила подтверждение. Построенная там во время Второй мировой войны взлетно-посадочная полоса заросла джунглями, по словам генерала, но военные планируют расчистить ее от зарослей и обновить покрытие, чтобы получить достаточно большую базу. Вильсбах упомянул и о "дополнительных проектах в регионе", но отказался назвать их местонахождение.

Кроме дронов: что еще США задействуют против КНР

Стратегия PACAF предусматривает применение некинетических оборонительных решений, таких как средства радиоэлектронной борьбы, мощные микроволновые и лазерные технологии.

Генерал Кеннет Вильсбах считает электромагнитное оружие направленной энергии довольно перспективным для защиты баз в дополнение к существующим системам противовоздушной и противоракетной обороны, как "Патриот" и "Железный купол".

"Нам действительно нужны все три системы, чтобы защитить себя от различных видов оружия", — сказал военный.

Он добавил, что ВВС присматриваются к "многообещающим технологиям", таким как мощные микроволновые и лазерные установки, которые, "хотя и не совсем готовы к использованию", но смогут когда-нибудь защитить базы в Тихом океане. Напомним о недавнем тестировании системы THOR, которой удалось сбить рой дронов. ВВС США, по словам генерала, имеет собственное оружие направленной энергии DE M-SHORAD, установленное на бронемобиль Stryker.

Как работает система THOR

На базах ВВС США в Индо-Тихоокеанском регионе кроме истребителей и бомбардировщиков будут располагаться самолеты дальнего радиолокационного обнаружения в сочетании с новым спектром вооружений, которое "фундаментально изменят боевое пространство", согласно стратегии PACAF. Ожидается, что стелс-бомбардировщик B-21 Raider, боевой реактивный самолет Next-Generation Air Dominance и E-7 Wedgetail поступят на вооружение не позднее 2030 года, как и совместная усовершенствованная тактическая ракета AIM-260 (JATM).

Вильсбах сказал, что самолеты F-15EX Eagle II также смогут найти применение. Эта "замена" F-15C, по словам генерала, может похвастаться "способностью нести вооружение" – почти 13 607 кг топлива и боеприпасов, — а также большой боевой дальностью в 1287 км, что позволяет им служить своего рода бомбардировщиками.

Наряду с усовершенствованной тактикой, методами и процедурами, которые ВВС США разрабатывают для эксплуатации новых самолетов и БПЛА, Кеннет Вильсбах заявил: "Я вполне уверен, что мы сохраним наше превосходство".

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