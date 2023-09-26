Ударный дрон Obad уничтожит любую технику ракетами M80: раскрыты характеристики (видео)

Беспилотник летает со скоростью всего 45 км/ч, несет четыре противотанковые ракеты и может работать в автономном режиме.

В Сербии на местной выставке "Партнер 2023" предоставлен беспилотник Obad, который может вести разведку или уничтожать технику с помощью ракет. Об этом сообщает Army Recognition.

Боевой квадрокоптер ближнего действия предназначена для поражения как стационарных, так и мобильных целей, включая бронированную и небронированную технику, а также войска. Одной из особенностей Obad является его операционная гибкость. Дроном можно управлять вручную или запрограммировать на автономную работу. Это стало возможным благодаря передовой авионике и точным системам глобальных навигационных спутников (GNS), которые обеспечивают высокий уровень точности и надежности, говорят инженеры.

Оптический модуль позволяет выполнять разведывательные задач днем ​​и ночью, а также обнаруживать и поражать цели противника. Дрон также способен интегрировать многоцелевую полезную нагрузку, что позволяет размещать на борту различное оборудование для конкретной миссии.

Obad приводится в движение восемью бесщеточными двигателями постоянного тока (BLDC) общей выходной мощностью 68,8 кВт. В дроне используются композитные двухлопастные винты противоположного вращения, его рабочий вес составляет 120 кг. Беспилотник может нести полезную нагрузку до 40 кг.

Что касается скорости и высоты, Obad может двигаться со скоростью 45 км/ч и работать на высоте до 500 метров над уровнем земли. Продолжительность полета дрона составляет от 15 до 20 минут, а дальность полета превышает 5 км. Его возможности вертикального взлета и посадки означают, что его можно развернуть практически из любого места, обеспечивая тактическое преимущество в различных боевых сценариях.

Obad оснащен дистанционно управляемым боевым модулем (RCWS), в котором размещены четыре противотанковые неуправляемые ракеты, в частности 64-мм RBR M80, с дальностью действия 400 метров. Для наведения и управления дрон оснащен камерой дневного света с 30-кратным оптическим зумом. Дополнительно имеется тепловизионная камера с 4-кратным цифровым зумом и лазерный дальномер с дальностью действия до 5 км. Всеми этими функциями можно управлять удаленно, что добавляет еще один уровень эксплуатационной гибкости.

Так Obad выглядел до модернизации в 2021 году

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