Теперь с турбореактивным двигателем: Иран модернизировал БПЛА Shahed (фото, видео)

Иранские паблики утверждают, что ролик был снят для "флагманского документального фильма". А OSINT-расследователи отмечают — продать модернизированные БПЛА Москве для Тегерана будет не проблема.

Швейцарский OSINT-аналитик Бенджамин Питте продемонстрировал работу модернизированного иранского дрона-камикадзе Shahed-136 OWA. Он обнародовал видео сегодня, 26 сентября, на собственной странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Единственная информация, которой поделился Питте, это то, что новая версия "Шахеда" оснащена турбореактивным двигателем.

Иранские паблики говорят, что ролик был снят для "флагманского документального фильма" и выражают благодарность за создание высококачественного тизера. Однако OSINT-аналитики уверены, что Тегеран может успешно продать модернизированные БПЛА Москве.

"Они идеально подойдут для поражения больниц и зерновых силосов. Я уверен, что у Ирана не будет проблем с продажей их России", — написал Питте.

Кто такой Бенджамин Питте

Молодой, но уже известный швейцарский исследователь спутниковых снимков Бенджамин Питте получил международное признание благодаря своим способностям оперативно анализировать информацию, которую он находит на Google Maps, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Эксперты отмечают его логическое мышление и острый глаз, умение не пропускать ни одной детали, чем юноша выделяется среди своих коллег по OSINT-аналитике, которая использует не классические методы разведки, а общедоступные источники.

Бенджамин Питте уже заслужил репутацию влиятельного военного эксперта, его аккаунт в X (Twitter) имеет более 170 тысяч подписчиков, что означает достаточно высокий уровень в этой сфере. Питте выступал также важным источником информации в течение нескольких месяцев, предшествовавших полномасштабному вторжению РФ в Украину и одним из первых аналитиков увидел угрожающее движение российской армии в сторону Украины.

"Карьера" Питте под псевдонимом Coupsure началась в 2019 году, когда Индия и Пакистан вступили в столкновения на границе в Кашмире. Но сегодня он стал неотъемлемой частью вселенной OSINT. В этом неуловимом мире эксперты и любители обмениваются идеями на разнообразных форумах, в социальных сетях и группах чата, не зная друг друга. Каждый занимает свою особую нишу: одни отслеживают самолеты или корабли, другие идентифицируют танки или обломки ракет.

"В конце концов, OSINT работает только благодаря роевому интеллекту: каждый всем помогает. Поскольку все они работают с открытыми источниками, любое исследование можно отследить. Вот почему риск попасться на дезинформацию стремится к нулю", — уверяет Питте.

Недавно молодой аналитик отказался от псевдонима, поскольку не хочет навсегда оставаться анонимным информационным воином. По его словам, он может представить себя в будущем в швейцарской разведке или медиакомпании. Питте уже работал по совместительству в аналитическом центре Center for Information Resilience, а также помогает проверять события войны в Украине и отображать их на публичной карте.

"Возможно, материал когда-то будет использован в суде", — говорит он.

Shahed-136 OWA — что известно

Дрон-камикадзе Shahed 136, поставки которого в Россию до сих пор официально не подтверждаются обеими странами, находится на вооружении с 2020 года. Развивает скорость до 200 км/ч, а заявленная дальность полета — 2000 километров. Впервые этот дрон был использован Ираном в Йемене в конце 2020 года. В Украине первое боевое использование Shahed 136 зафиксировано 12 сентября 2022 года вблизи Купянска в Харьковской области.

В августе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении назвал общее количество запусков "Шахедов" против Украины — 1961. При этом он отметил, что большинство из них было сбито украинскими ПВО.

В августе этого года было зафиксировано примерно 187 "Шахедов", а в сентябре — не менее 419. В обоих месяцах количество сбитых БПЛА составляет 80%.

Ранее стало известно, что Россия освоит производство иранских дронов-камикадзе на территории особой экономической зоны в Елабуге (Татарстан). А уже в конце августа этого года Conflict Armament Research (CAR) сообщила, что РФ наладила производство Shahed, причем на собственной компонентной базе. Однако эксперты идентифицировали около 100 компонентов, производителями которых оказались 22 компании из семи стран.

Военный эксперт Константин Машовец размышляет в Фокусе, почему же завод в Татарстане до сих пор не заработал и почему министр обороны РФ Сергей Шойгу ездил в Иран.

Напомним, Фокус писал, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил цель ночных атак "Шахедов" по Украине.