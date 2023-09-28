Спасают от дронов и арты: как школьник собирает мощные зарядные станции для ВСУ (видео)

Устройство стоимостью 15 000 грн заряжает телефоны, рации, питает терминалы Starlink прямо на украинских позициях, не раскрывая их оккупантам.

Украинский школьник Дмитрий Слободяник из Крыжополь Винницкой области за семь месяцев своими руками собрал три зарядные станции и десятки повербанков, которые очень помогают военным на передовой. Он показал свою работу и поделился подробностями с корреспонденткой "Суспільного".

16-летний Дмитрий Слободяник с начала полномасштабной войны делал для Сил обороны Украины перископы и окопные свечи, но со временем освоил более сложную технологию — аккумуляторы. Юноша нашел в интернете всю необходимую информацию и организовал мастерскую на летней кухне, пригласив в помощники своего друга Владислава Цегельного — он помогает паять микросхемы и провода, а также вырезать крышки для повербанков.

Для зарядных станций Дмитрий Слободяник делает прочные корпусы из металлических ящиков для патронов и аккумуляторные батареи емкостью 1500 Вт/ч. Они оснащены тремя розетками на 220 Вт, куда можно подключать приборы мощностью до 1 кВт, а также восемью разъемами USB (12 В) с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и индикаторами уровня заряда.

Дмитрий Слободяник из Крыжополя проверяет зарядную станцию

Каждая зарядная станция полностью защищена от воды, все разъемы оснащены специальными резиновыми заглушками, поэтому их можно использовать даже в дождь. Внутри также есть инвертор и плата BMS для выравнивания зарядки и разрядки аккумуляторов.

"За раз может заряжать быстрой зарядкой 8 телефонов — это очень классная цифра. И, допустим, три терминала Starlink подключить, или рацию, болгарку".

Зарядные станции от Дмитрия Слободяника уже активно применяют 59-я и 24-я бригады ВСУ. Военнослужащий Владимир Сасин говорит, что они очень выручают бойцов на удаленных позициях, где опасно запускать генераторы — противник может услышать звук их работы, а затем отправить дроны и обстрелять артиллерией.

"Станция бесшумная, такая же как генератор, ее спокойно хватает на пять дней — можно полностью заряжать рации телефоны. Это как повербанк, но большой и мощный", — поделился он.

Сам Дмитрий Слободяник заявил "Суспільному", что одного заряда батареи хватит, на 2-3 часа работы "болгарки". Если нужно подключить спутниковый интернет Starlink, то терминал проработает от аккумулятора примерно 16 часов.

Сборка одной зарядной станции у Дмитрия и Владислава занимает около двух недель. За семь месяцев они изготовили три таких устройства и еще около полусотни повербанков емкостью 20 000 и 30 000 мАч.

Другие производители продают модели с такой же емкостью примерно за 40 тыс. грн, тогда как сам Дмитрий укладывается в 10-15 тыс. грн. Деньги на комплектующие школьники получают от благотворительного фонда "Украинцы для Украины", который собирает средства, продавая разные предметы ручной работы.

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