Так и не успел поработать: дрон одним ударом уничтожил ЗРК "Стрела-10" оккупантов (видео)

"Стрела-10" опасна для самолетов, вертолетов и беспилотников, но только если экипаж комплекса вовремя заметит угрозу.

Сводная тактическая группа "Адам" из Вооруженных сил Украины с помощью дрона уничтожила ценный зенитно-ракетный комплекс российской армии под названием "Стрела-10". Воины поделились видеозаписью поражения на странице в социальной сети Facebook.

ВС РФ разместили ЗРК "Стрела-10" в лесу на окраине неназванного населенного пункта. Украинские военные заметили его с помощью оптики разведывательного БПЛА, а затем запустили к цели дрон-камикадзе типа FPV.

Беспилотник со взрывчаткой угодил в основание пусковой установки "Стрелы-10", что вызвало детонацию боекомплекта. Судя по ролику, комплекс получил серьезные повреждения и надолго вышел из строя.

"Ого, имеем эпичное уничтожение Стрелы-10, которая так и не успела поработать", — прокомментировала пресс-служба СТГ "Адам".

9К35 "Стрела-10" — это советский зенитно-ракетный комплекс, созданный для использования сухопутными войсками и поступивший на вооружении в 1976 году. Он должен обнаруживать воздушные целей с помощью оптико-электронной системы, а затем уничтожать их ракетами на малой высоте.

Основой "Стрелы-10" выступает боевая машина на базе МТ-ЛБ с гусеничным шасси, которая позволяет двигаться по бездорожью и даже плавать. Сверху находится пусковая установка — на ней размещается четыре зенитных управляемых ракеты 9М37, еще столько же хранятся в боевом отделении. Наводятся ракеты с помощью фотоконтрастного или инфракрасного оборудования. Для обороны солдаты могут использовать пулемет ПКТ калибра 7,62.

Накануне писали, как группа "Адам" уничтожила танк Т-72Б3М образца 2022 года. После атаки дрона-камикадзе машина загорелась и вскоре взорвалась, потеряв даже башню.

В августе 53-я бригада ВСУ показала работу экипажа "Стрела-10". По словам бойцов, такой комплекс эффективно применяют для поражения вертолетов, самолетов и беспилотников, но наводчик должен видеть цель.