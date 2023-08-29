На страже "чистого" неба: в 53 бригаде показали работу экипажа "Стрела-10" (видео)

Средство ПВО используют для поражения вертолетов, самолетов и беспилотников. По словам бойцов, осенью будет больше шансов сбивать российские цели.

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Экипаж зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха успешно противодействует вражеским целям. Соответствующее видео опубликовали на странице подразделения в Facebook.

Бойцы рассказали, что в технике применяется ракета 120 мм. Дальность выстрела составляет 5 км. Средство ПВО используют для поражения вертолетов, самолетов и беспилотников. Для этого нужно видеть цель визуально.

"Тогда процент попадания возрастает", — отметил один из бойцов.

Защитники рассказали, что также немалое значение имеют и погодные условия. Они надеются, что осенью будут сбивать больше вражеских целей.

Уничтожение ЗРК "Стрела" войск РФ в Украине

Аэроразведка 45-й ОАБр 25 июля ликвидировала вражеский ЗРК "Стрела-10". Вражеский комплекс был замечен, когда пытался сбить беспилотник-корректировщик. ВСУ нанесли точный удар по технике оккупантов. Вражеский комплекс был замечен в то время, когда он пытался сбить дрон. Удар ЗРК был неточный, однако бойцы ВСУ отработали четко по цели.

ССО 15 августа уничтожили четыре единицы техники российских захватчиков. Благодаря эффективной работе операторов беспилотников удалось зафиксировать военные боевые машины и автотехнику. В списке также ЗРК "Стрела".

Мариупольская 56-я бригада 26 июня уничтожила российский ЗРК "Стрела-10". Украинские аэроразведчики смогли обнаружить комплекс несмотря на попытки оккупантов спрятать комплекс.

Напомним, 23 августа ВСУ под Бахмутом уничтожили 3 артустановки россиян и 4 пушки. Аэроразведчики ВСУ мониторили ситуацию и обнаружили вражеское вооружение в Донецкой области. По нему метко отработала украинская артиллерия.