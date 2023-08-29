На варті "чистого" неба: у 53 бригаді показали роботу екіпажу "Стріла-10" (відео)

Засіб ППО використовують для ураження гелікоптерів, літаків та безпілотників. Зі слів бійців, восени буде більше шансів збивати російські цілі.

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Екіпаж зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10" 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха успішно протидіє ворожим цілям. Відповідне відео опублікували на сторінці підрозділу у Facebook.

Бійці розповіли, що у техніці застосовується ракета 120 мм. Дальність пострілу становить 5 км. Засіб ППО використовують для ураження гелікоптерів, літаків та безпілотників. Для цього потрібно бачити ціль візуально.

"Тоді відсоток влучання зростає", – зазначив один із бійців.

Захисники розповіли, що також чимале значення мають й погодні умови. Вони сподіваються, що восени будуть збивати більше ворожих цілей.

Знищення ЗРК "Стріла" військ РФ в Україні

Аеророзвідка 45-ї ОАБр 25 липня ліквідувала ворожий ЗРК "Стріла-10". Ворожий комплекс був помічений, коли намагався збити безпілотник-коректувальник. ЗСУ завдали точного удару по техніці окупантів. Ворожий комплекс був помічений у той час, коли він намагався збити дрон. Удар ЗРК був неточний, проте бійці ЗСУ відпрацювали чітко по цілі.

ССО 15 серпня знищили чотири одиниці техніки російських загарбників. Завдяки ефективній роботі операторів безпілотників вдалося зафіксувати військові бойові машини та автотехніку. У списку також ЗРК "Стріла".

Маріупольска 56-та бригада 26 червня знищила російський ЗРК "Стріла-10". Українські аеророзвідники змогли виявити комплекс попри намагання окупантів сховати комплекс.

Нагадаємо, 23 серпня ЗСУ під Бахмутом знищили 3 артустановки росіян та 4 гармати. Аеророзвідники ЗСУ моніторили ситуацію і виявили вороже озброєння на Донеччині. По ньому влучно відпрацювала українська артилерія.