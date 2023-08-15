"Стріла-10" і не тільки: оператори ССО знищили чотири одиниці техніки ЗС РФ (відео)
Завдяки ефективній роботі операторів безпілотників вдалося зафіксувати військові бойові машини та автотехніку.
Сили спеціальних операцій ліквідували чотири одиниці російської техніки. Про це повідомили у Telegram підрозділу.
Спочатку аеророзвідки виявили техніку противника. Згодом відбулося знищення ЗРК "Стріла-10", тягача з гаубицею та КАМАЗу. Локацію, де відбулася успішна операція, не вказали.
У ССО зазначили, що результат вдалося отримати саме завдяки ефективній роботі операторів безпілотників.
"Усі цілі знищено. Йдемо далі!" — повідомили у Силах спеціальних операцій.
ССО у війні з Росією
На півдні у липні українські військові повідомили подробиці бою у лісі, до якого вони добирались човном: вдалось знешкодити групу російських військових, озброєних автоматами та кулеметом. Бійці ССО захопили в полон ексв'язня колонії РФ.
У ССО в травні повідомили підсумки успішної операції на лівому березі Дніпра. Воїни морського центру сил спецпризначення успішно провели операцію з коригування артилерії, проте потрапили під нещадний обстріл окупантів.
У квітні бійці ССО застосували Javelin і знищили ворожий безпілотник ГРАНАТ-1 поблизу Бахмута. Провели успішну операцію воїни 8 полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича — з протитанкового озброєння знищили російську повітряну ціль, яка надокучала їм над позиціями.
Нагадаємо, 26 липня бійці ССО показали, як взяли в полон російських десантників на Донеччині. У телефоні знищеного окупанта українські бійці виявили список із даними про втрати одного з підрозділів 247-го парашутно-десантного полку РФ.