Минцифры открыла доступ к реестру НАПК: можно проверить любую компанию на коррупцию

Доступ к базам данных осуществляется через Единый госпортал открытых данных, говорит глава Минцифры Михаил Федоров.

Министерство цифровой трансформации Украины открыло доступ всем желающим к антикоррупционному реестру Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и теперь можно проверить бизнес или отдельного предпринимателя, не был ли он замечен в коррупции. Об этом на своей странице Facebook заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

Доступ к "Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения" уже можно получить на Едином портале открытых данных, работающем в системе "Дія". По словам министра, он поможет украинскому бизнесу при поиске партнеров уберечь себя от сотрудничества с теми, кто имеет "коррупционный бэкграунд". Так же реестр пригодится журналистам-расследователям и различным общественным организациям, которые разоблачают коррупционные схемы.

На госпортале уже опубликована инструкция, как воспользоваться базой данных, это не так просто, ведь нужно авторизоваться и выгрузить базу данных через программный интерфейс (API). При этом украинцы могут быстро проверить, есть ли интересующие их юридические лица в реестре, воспользовавшись поиском на отдельной странице.

Доступ к антикоррупционной базе данных НАПК Фото: Скриншот

После полномасштабного вторжения России в Украину доступ к этому реестру, как и к многим другим, закрыли для обеспечения государственной безопасности. Но теперь данные снова доступны украинцам, ведь, по словам Федорова, прозрачность — это основа демократии.

Ранее Фокус информировал, что по мнению главы НАПК Александра Новикова, открывать доступ к декларациям чиновникам сейчас опасно — враг может вычислить, где проживают родственники чиновников на временно оккупированных территориях, ведь реестр имущества в свободном доступе. Но он отметил, что НАПК поддерживает президента Владимира Зеленского и выполнит решение парламента по этому поводу.

Так же в Украине начала действовать информационная система мониторинга реализации государственной антикоррупционной политики (ИСМ ГАП), благодаря которой каждый желающий может отслеживать статус выполнения антикоррупционных мероприятий. Публичную часть системы представило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.