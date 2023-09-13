Враг может узнать о родственниках: открывать декларации чиновников опасно, — НАПК (видео)

По словам главы НАПК Александра Новикова, есть риски, что враг может вычислить, где проживают родственники чиновников на временно оккупированных территориях, ведь реестр имущества в свободном доступе.

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Открывать доступ к декларациям чиновников сейчас опасно, так как информация о родственниках может попасть в руки россиян. Об этом заявил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков в эфире национального телемарафона.

По его словам, есть риски, что враг может вычислить, где проживают родственники чиновников на временно оккупированных территориях, ведь реестр имущества в свободном доступе.

"У нас реестр недвижимого имущества доступный. Его можно легко сверить с помощью систем доступа к данным… можно вычислить родственников лиц, которые остались на неподконтрольных территориях", — сказал Новиков.

Но он отметил, что НАПК поддерживает президента Владимира Зеленского и выполнит решение парламента по этому поводу.

"Если граждане Украины требует и парламент решил открыть такие данные, то мы, конечно, выполним решение", — отметил глава НАПК.

Новиков сказал, что открывать сейчас декларации чиновников опасно

Напомним, что политолог Алексей Кошель рассказал Фокусу, как депутаты пытаются избежать открытия деклараций.

"Принятие этого закона ожидали европейцы — он является одним из важных документов в вопросах начала переговоров о членстве Украины в ЕС, — говорит он. — Но депутаты не прислушались к позиции послов "Большой семерки", а пытались построить определенную компромиссную схему для себя.

Также сообщалось, что 12 сентября Зеленский ветировал законопроект о восстановлении е-декларирования. Декларации должны быть открытыми сразу, а не через год. Закон должен быть проголосован с этой правкой, считает президент. Он отметил, что ограничения неприняты из-за того, что декларации должны быть открыть сразу, а не через год. Президент считает, что именно с этой главной правкой закон должен быть быстро проголосован.