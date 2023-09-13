Ворог може дізнатися про родичів: відкривати декларації чиновників небезпечно, — НАЗК (відео)

За словами голови НАЗК Олександра Новікова, є ризики, що ворог може вирахувати, де проживають родичі чиновників на тимчасово окупованих територіях, адже реєстр майна у вільному доступі.

Related video

Відкривати доступ до декларацій чиновників зараз небезпечно, оскільки інформація про родичів може потрапити до рук росіян. Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в ефірі національного телемарафону.

За його словами, є ризики, що ворог може вирахувати, де проживають родичі чиновників на тимчасово окупованих територіях, адже реєстр майна у вільному доступі.

"У нас реєстр нерухомого майна доступний. Його можна легко звірити за допомогою систем доступу до даних... можна вирахувати родичів осіб, які залишилися на непідконтрольних територіях", — сказав Новіков.

Але він зазначив, що НАЗК підтримує президента Володимира Зеленського і виконає рішення парламенту щодо цього.

"Якщо громадяни України вимагають і парламент вирішив відкрити такі дані, то ми, звісно, виконаємо рішення", — зазначив голова НАЗК.

Новіков сказав, що відкривати зараз декларації чиновників небезпечно

Нагадаємо, що політолог Олексій Кошель розповів Фокусу, як депутати намагаються уникнути відкриття декларацій.

"На ухвалення цього закону очікували європейці — він є одним із важливих документів у питаннях початку переговорів щодо членства України в ЄС, — каже він. — Але депутати не дослухалися до позиції послів "Великої сімки", а намагалися побудувати певну компромісну схему для себе.

Також повідомлялося, що 12 вересня Зеленський ветував законопроєкт про відновлення е-декларування. Декларації мають бути відкритими одразу, а не через рік. Закон має бути проголосований із цією правкою, вважає президент. Він зазначив, що обмеження неухвалені через те, що декларації мають бути відкритими одразу, а не через рік. Президент вважає, що саме з цією головною правкою закон має бути швидко проголосований.