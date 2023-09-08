Керувались інстинктами самозбереження: експерт пояснив причини невідкриття декларацій чиновників

Дорогі покупки депутатів можуть спричинити хвилю публікацій про рейтинги автомобілів та нерухомості під час війни

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Негайне відкриття е-декларацій може мати складні наслідки, оскільки частина чиновників за час війни звикли до необов'язковості подання декларацій та закритих реєстрів. Про це для матеріалу "Недозволена розкіш: чому депутатам страшно показати статки під час війни" Фокусу розповів політолог Олексій Кошель.

"Ми всі розуміємо ризики. Негайне відкриття декларацій може призвести до хвилі серйозних скандалів, — говорить експерт. — Вони у порівнянні з цим скандали, які були влітку з купівлею дорогої нерухомості та відпочинком депутатів на Мальдівах, здаватимуться малими. Дорогі покупки депутатів можуть спричинити хвилю публікацій про рейтинги автомобілів та нерухомості під час війни. І все це на тлі того, що громадяни часто збирають по 100 гривень на безпілотники. Хвиля суспільного обурення просто може накрити певні політичні сили. Тож депутати керувались виключно інстинктами самозбереження, коли утримуватись від голосування".

Нагадаємо, 5 вересня народні депутати у другому читанні проголосували за законопроєкт № 9534 про е-декларування для чиновників. Але правка про відкриття декларації якнайшвидше не була врахована — депутати відклали оприлюднення на рік. По-перше, депутати не підтримали поправку про декларування керівництва Офісу президента, заступників, радників та уповноважених. А по-друге, не погодилися на відновлення публічної роботи реєстру декларацій, відтермінувавши його на рік. Хоча і зазначили: кожен, хто хоче, може подати до Національного агентства з питань запобігання корупції заяву щодо персонального відкриття декларації. Це викликало обурення суспільства — на сайті президента була зареєстрована петиція про накладання вето на документ. За два дні вона набрала майже 90 тисяч голосів.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Недозволена розкіш: чому депутатам страшно показати статки під час війни".